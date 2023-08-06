Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz en önemli minerallerden bir tanesi olan demirin eksikliği durumunda pek çok farklı rahatsızlık hissetmeye başlarız. Gelin demir eksikliğine ne iyi gelir, belirtileri nelerdir, hangi gıdalardan takviye edilir tüm detaylarıyla görelim.

Bir an olsun durmadan çalışan bir makineye benzeyen vücudumuzun işlevlerini en sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyacımız olan pek çok vitamin ve mineral var. Bunlar arasında demir mineralinin ise ayrı bir yeri var. Çünkü demir eksikliği durumu bir tür kansızlık olarak tanımlanır ve alyuvarlarımızda yürüttüğü oksijen taşıma görevi hayati sorun yaratacak kadar büyük bir sekteye uğrar.

Demir eksikliği elbette bir anda kişiyi hastaneye taşıtmaz ama belirtileri oldukça net bir şekilde kendini gösterir. Durumun yoğunluğuna göre hekiminiz ilaç tedavisi de verebilir ancak genel olarak demir eksikliği durumunda sağlıklı bir diyet uygularsanız kısa süre içerisinde normal sağlığınıza dönebilirsiniz. Gelin demir eksikliğine ne iyi gelir, neden olur, nasıl anlaşılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Hiç bilmeyenler için kısaca anlatalım; Demir eksikliği nedir?

En temel tanımıyla demir eksikliği, vücudumuzun sağlıklı çalışması için gerekli minerallerden olan demirin vücudumuzda yeterince bulunmaması durumudur. Demir eksikliği bir tür kansızlık türü olarak da tanımlanabilir. Erkeklerin yüzde 20’sinde, kadınların yüzde 35’inde, gebe kadınların ise yüzde 50’sinde görüldüğü için en yaygın kansızlık türü olarak kabul edilir.

İdeal demir değeri kaç olmalıdır?

Yapılan tam kan sayım testindeki ferritin değeri, vücumuzdaki demir deposu seviyesini gösterir. İdeal ferritin değeri erkeklerde 20 - 500 ml / ng, kadınlarda 20 - 200 ml / ng seviyesindedir.

Peki demir eksikliği neden olur?

Gebelik

Emzirme

Büyüme çağı

Ergenlik

Yetersiz beslenme

Vejeteryan beslenme

Şiddetli adet kanaması

Aşırı kan kaybı yaşanması

İdrar ve terle normal dışı demir atımı

Yetersiz mide asidi

Ülser

Mide ya da ince bağırsağın alınması

Çölyak gibi hastalıklar nedeniyle demirin bağırsak tarafından emilmiyor olması

Kalıtsal demir eksikliği

Emilim bozucu ilaçlar

Çok fazla çay, kahve, kola ve benzeri kafein içeren içecek tüketimi

Genel olarak kişilerde demir eksikliği yaratan durum, hastalık ve rahatsızlıklardan bazıları bu şekilde. Bazen demir eksikliği kronik hale gelebilir ama genel olarak geçici bir durumdur. Çok fazla kafein tüketilmesi ya da şiddetli adet kanaması gibi durumlar, demir eksikliğinin en yaygın nedenleri arasındadır.

Vücutta demir ne işe yarıyor da eksikliği bir sorun oluyor?

Demir minerali, vücudumuzda alyuvar olarak da adlandırılan kırmızı kan hücrelerinde bulunur. Hemoglobin içerisinde yer alan demir, alyuvarların oksijen taşıma görevinin önemli bir parçaıdır. Demir eksikliği durumunda alyuvar üretimi azalır ve bu nedenle de hücrelere taşınan oksijen azalır. Bu süreç tedavi edilmediği takdirde de anemi adı verilen kansızlık hastalığı başar. Yani demir vücudumuz için çok önemlidir.

Kolayca fark edebileceğiniz demir eksikliği belirtilerinden bazıları:

Güçsüz ve kolay dökülen saçlar

Kırılgan tırnaklar

Ağız kenarında çatlak oluşumu

Dilde yanma hissi

Hassas ağız mukozası

Halsizlik

Sürekli yorgun hissetme

Konsantre olamama

İlgisizlik hali

Kolayca nefes nefese kalma

Baş dönmesi

Göz kararması

Sürekli baş ağrısı

Depresyona yatkınlık

Uykusuzluk ya da çok uyuma

Sürekli üşüme

Solgun cilt

Dilde şişme

Kulakta çınlama

El ve ayaklarda karıncalanma ve uyuşma

Genel olarak demir eksikliği yaşayan kişilerde en yaygın görülen belirtilerden bazıları bu şekildedir. Elbette herkeste bu belirtiler aynı anda ortaya çıkmayabilir ancak bu belirtilerden bir ya da birkaç tanesini kronik olarak yaşıyorsanız en kısa zamanda uzman bir hekime giderek muayene olmalısınız.

Müdahale edilmezse demir eksikliği pek çok farklı hastalığa neden olabilir:

Hızlı kalp atışı

Kalp yetmezliği

Kalp büyümesi

Gebelerde düşük doğum ağırlığı

Gebelerde erken doğum

Yenidoğanlarda zihinsel gelişim problemleri

Bağışıklık sistemi zayıflaması

Bebeklerde ve çocuklarda zeka geriliği

Huzursuz bacak sendromu

Uzun süre ve yoğun olarak demir eksikliği yaşayan kişilerde görülmesi beklenen hastalıklardan bazıları bu şekilde. Elbette her demir eksikliği hemen bu hastalıklara neden olmaz ancak yine de şüphelenir şüphelenmez en kısa sürede uzman bir hekime muayene olursanız riski en aza indirmeniz mümkün.

Sağlıklı bir vücut için günde ne kadar demir almak gerekiyor?

Kişinin yaşı, kilosu, hastalıkları, egzersiz düzeyi, regl, gebelik ve daha pek çok farklı duruma göre değişiklik gösterebilir ancak sağlıklı bir vücut için yaş ve cinsiyete göre ortalama alınması gereken demir oranı şu şekilde;

Yenidoğanlar için 6 aya kadar günde 0.27 mg

Çocuklar için günde en fazla 11 mg

19 - 50 yaş arası erkekler için günde 8.7 mg

19 - 49 yaş arası kadınlar için günde 14.8 mg

50 yaş üzeri kadınlar için günde 8.7 mg

Demir eksikliği olanların uzak durması gereken besinlerden bazıları:

Kepek

Kepekli tahıllar

Soya ve yer fıstığı gibi yağlı tohumlar

Kahve

Siyah çay

Soya

Soya sütü

Maden sularında bulunan kalsiyum tuzları

Genel olarak demir eksikliği bulunan kişilerin uzak durması gereken besinler bu şekilde. Bu yiyecek ve içeceklerden uzak durulmasının nedeni, demir emilimini engelliyor olmalarıdır. Tamamen bırakamıyorsanız bile en azından alım miktarını azaltmanız son derece önemli.

Demir eksikliğine ne iyi gelir? İşte şifa niyetine yiyebileceğiniz besinlerden bazıları:

Kırmızı et

Balık

Tavuk

Kabuklu deniz ürünleri

Yeşil sebzeler

Yumurta

Nohut

Börülce

Kuru fasulye

Barbunya

Kuru meyveler

Buğday

Arpa

Yulaf

Pirinç

Çavdar

Mısır

Kabak çekirdeği

Kinoa

Pekmez

Demir eksikliği yaşıyorsanız mutlaka tüketmeniz gereken besinlerden bazıları bu şekilde. Elbette demirim az diye gidip avuç avuç bu besinlerden yemeyin. Önemli olan, içeriğinde demir bulunan besinleri gün içinde öğünlerinize yaymak ve düzenli olarak tüketmektir. Bir anda çok fazla demir alırsanız o daha zararlı olur.

Demir eksikliği ilacı kullanmak gerekli mi?

Bu tür bir duruma asla kendi kendinize karar veremezsiniz. Demir eksikliği belirtileriniz varsa uzman bir hekime gidin, kan verin ve onun yorumlamasını bekleyin. Eğer çok yoğun bir demir eksikliğiniz varsa doktorunuz bunu hızlıca takviye etmek için ilaç önerebilir ancak çok yoğun bir durum yaşanmıyorsa size diyet önerisi yapacaktır.

Vücudumuzun sağlıklı çalışması için en gerekli minerallerden olan demir eksikliğine ne iyi gelir, neden olur, belirtileri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi demir eksikliği hakkında da en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.