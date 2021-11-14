Depozitolu Ambalaj Uygulamasının Detayları Açıklandı

Depozito iade uygulamasının 2022 yılının Ocak ayında, yani 2 ay sonra başlayacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uygulamanın detaylarını açıkladı.

Doğa ve çevre kirlendikçe hiç şüphesiz geleceğimiz de kirleniyor. Bunun farkında olmadan doğaya yönelik duyarsızlık ne yazık ki genel itibariyle devam ediyor. Fakat zaman zaman gerek bireysel, gerek kurumlar aracılığıyla umut verici çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Ülkemizde çevre atıklarına yönelik çalışmalar kapsamında ücretli poşet uygulaması getirilmiş ve her ne kadar eleştirilse de plastik kullanımı konusunda olumlu etkileri olmuştu.

Metal, cam ve plastik gibi çevreye zararlı ürünlere yönelik önlem almak için başlatılan depozito iade uygulamasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Uygulamaya göre marketlerde depozitolu ambalajların olacak ve teslim edilmesi halinde market müşteriye para ödeyecek. Bakan Kurum, ilk etapta metal, cam ve plastik ürünlerin sisteme dahil edileceğini belirterek uygulamanın ayrıntılarını açıkladı.

2022’nin Ocak ayında başlayacak, Haziran ayında fiilen uygulamaya geçilecek

Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin, geri dönüşümün bu sayede yüzde 9 arttığını ifade eden Kurum, bu oranın proje başlangıcında yüzde 13,4 olduğunu ve şimdi ise yüzde 22,4’e yükseldiğini belirterek, "Atıkların dönüşümü çerçevesinde yapılan her proje 15 ila 40 arasında yeni istihdam yaratıyor ve bu anlayışla tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştıracağız” dedi.

Depozito iade uygulamasının detaylarına yönelik açıklamalarda bulunan Kurum, uygulamanın 2022 Ocak ayında başlayacağını ve 2022 Haziran ayında da fiilen uygulamaya geçileceğini söyledi. Bakan Kurum konuya yönelik soruyu cevaplayarak, “Sıfır Atık projemiz çatısı altında depozito uygulamasını da inşallah 2022 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya geçireceğiz. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 2022 haziran ayında da vatandaşlarımız artık bu geri dönüştürebileceğimiz cam, metal ve pet, plastik atıkları depozito sistemi çerçevesinde, bizim iade noktalarımıza götürecekler ve orada depozito ücretlerini almak suretiyle üretime, istihdama, geri dönüşme katkı sağlayacaklar" şeklinde konuştu.