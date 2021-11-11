Depozitolu Ambalaj Uygulamasının Başlayacağı Tarih Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, marketlerde depozitolu ambalajların olacağı ve teslim edilmesi halinde marketin müşteriye para ödeyeceği depozito uygulamasının başlayacağı tarihi duyurdu. Açıklamaya göre uygulama, ocak ayında devreye girecek.

Ekim ayının başında da Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye, dün de 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda 2040 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlara geçiş yapacağına dair mutabakat imzalamıştı. İklim değişikliğiyle mücadele için önemli kararlara imza atan Türkiye, önümüzdeki haftalarda yeni bir uygulamayı da başlatıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin bir sunum yaptı. Bakan, Türkiye’yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacaklarını ifade etti. Bununla birlikte Kurum, iklim değişikliğine katkıda bulunacak çöpü önemli oranda azaltacak bir sistem kuracaklarını açıkladı.

Marketlerde depozitolu ambalaj uygulaması başlıyor:

Türkiye’de plastik poşet kullanımının %75 azaldığını belirten Kurum, böylece poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunun engellendiğini ifade etti. Ardından Türkiye Çevre Ajansı’yla birlikte depozito yönetim sistemi kuracaklarını duyurdu. Uygulamanın Ocak 2022’de başlatılacağı ve ekonomiye yıllık 4 milyar TL katkı ile on binlerce vatandaşa istihdam sağlayacağı belirtildi. Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri kazanım oranının 2023’te %30 olmasını hedeflediklerini de ekledi.

Türkiye’de Ocak 2022 hayata geçecek depozito uygulamasıyla birlikte kâğıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edilecek ve ücret geri alınacak. Bununla birlikte iade yerine aynı mahiyette yeni bir ambalajlı ürün ile takas da yapılabilecek. Ambalaj etiketlerinde açıkça görünür, okunaklı ve kolay silinmeyen, bozulmayan ‘Depozitoludur’ ibaresi bulunacak ve depozito sistemine özgü barkodlar kullanılacak.