Klasik Betondan 400 Kat Fazla Bükülebilen Yeni Nesil Beton

Avustralya'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bükülebilir beton geliştirmeyi başardılar. Geleneksel beton karışımlarına farklı maddeler ekleyen bilim insanlarının geliştirdiği yeni beton türü, klasik betonlardan 400 kat daha fazla bükülebiliyor.

Türkiye'nin en acı gerçeklerinden bir tanesi deprem. Fay hatları üzerinde oturan ülkemizde, çoğu zaman orta büyüklükte zaman zaman da yüksek büyüklükte depremler yaşanabiliyor. Her ne kadar kentsel dönüşüm ile binalarımızı güçlendirmeye çalışıyor olsak da yapılan çalışmalar ne yazık ki yetersiz kalıyor ve her deprem, onlarca canımızı bizden koparıyor.

Bilim insanları şimdi, yeni bir beton türü geliştirdiler. Bu yeni beton türü, olası depremler için hayli dayanıklı bir yapıya sahip, çünkü bükülebiliyor. Bilim insanları, böyle bir beton türü geliştirebilmek için tarihten feyz aldılar. Bundan yüzyıllar önce yapılan binaların hala nasıl ayakta olduğunu inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları kullanarak bu bükülebilir beton çeşidini geliştirmeyi başardılar.

Avustralya'nın Melbourne kentinde hizmet veren Swinburne Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından geliştirilen bükülebilir beton, klasik beton karışımlarına farklı malzemeler ekleyerek oluşturuluyor. Bilim insanları, bükülebilen betonu oluşturabilmek için yanan kömürlerden arta kalan uçucu külleri ve sentetik elyafları kullanıyorlar.

Bükülebilir betonun üretilmesinde önemli bir rolü olan Behzad Nematollahi, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yeni nesil bükülebilir betonun geleneksel betonlara oranla 400 kat daha fazla bükülebildiğini söyleyen Nematollahi, depremlerin görüldüğü yerlerde bu tür betonların kullanılması gerektiğini, böylelikle depremin yıkıcı etkisinin azaltılabileceğini ifade etti.

Yeni nesil betonun tek faydası, deprem anında bükülebilir olması değil. Bilim insanları, bu tür bir betonun üretim sürecinin daha fazla çevre dostu olduğunu söylüyorlar. Yapılan açıklamalara göre bu betonu oluşturabilmek için kireç taşını ısıtmak gerekmiyor. Bu da enerjiye duyulan ihtiyacı yüzde 36 azaltıyor ve üretim süreci sırasında yüzde 76 oranında daha az karbondioksit yayılmasını sağlıyor.

Bilim insanları, bükülebilir betonların inşaat sektörünün geleceğini etkileyeceğini ve ana akım haline geleceğini söylüyorlar. Betonun üretim sürecinde kullanılan maddelerin hemen her ülkede yaygın olarak bulunduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle fay hatları üzerinde bulunan ülkelerin bu beton türü üzerinde çalışmaları gerektiğine inanıyorlar.

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