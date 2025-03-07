Bazı zamanlar buzdolabında günlerdir tüketilmeyi bekleyen gıdalara elimiz bir türlü gitmiyor ancak onları yemek istemediğimiz gibi çöpe atmak da istemiyoruz. Çözümü ise bu gıdaları derin dondurucuya kaldırmakta buluyoruz.

Peki bu doğru bir davranış mı? Hangi gıdalar derin dondurucuya girmeye uygun hangileri değil?

Eğer dondurucuya girmemesi gereken bir ürünü buraya kaldırırsak, bizi neler bekliyor?

1. Salatalık

Salatalık, derin dondurucuya koymaya uygun bir yiyecek gibi görünse de yüksek su içeriği sebebiyle dondurulmaması gereken gıdalar arasında. Hatta bu gıdaların en başında yer alıyor. Çünkü salatalığın formu, dondurulduğunda değişime uğruyor.

2. Kabak

Çoğu sebze derin dondurucuya konulmaya uygun olsa da salatalığın ardından kabak da bu gıdaların dışında yer alıyor. Çünkü kabak, çözüldüğünde sulu ve yumuşak bir hâle geliyor. Ayrıca oksitlenebiliyor, renk ve kokusu alışık olduğunuz kabaktan çok uzaklaşıyor.

3. Domates

Doğranmış veya rendelenmiş domates, güvenle dondurulabiliyor ancak bütün bir domatesi derin dondurucuya koymak çok da mantıklı değil. Çünkü bu şekilde domatesin hem kabukları hem de kendisi farklı bir form alıyor. Bu şekilde lezzetli bir yemek yapmak da pek mümkün değil.

4. Süt

Süt ve krema bazlı ürünler, dondurulmaya pek de uygun değil. Çünkü içerisindeki yağ ve diğer bileşenler ayrışabiliyor bu da eklendikleri yemeklerin veya içeceklerin kıvamını bozabiliyor.

5. Peynir

Tıpkı diğer süt ürünlerinde olduğu gibi başta krem peynir olmak üzere peynirin hiçbir çeşidi derin dondurucuya konmamalı. Çünkü peynirler, buzluktan çıkarıldıktan sonra kolayca ayrışıyor ve su salma ihtimali oldukça yüksek oluyor.

6. Mayonez

Mayonez, derin dondurucuya konulduğunda o pürüzsüz kıvamını ve dokusunu kaybederek yemeklerin tadını bozabiliyor. Aslında dondurucuya hem mayonez hem de mayonez bazlı soslar konmamalı. Çünkü buzluğa konulan ve içinde mayonez bulunan bir gıda, çıkarıldığında eski kıvamına kavuşamıyor.

7. Makarna

Eğer makarna, herhangi bir sosla karıştırıldıysa derin dondurucuya girmesinde bir sakınca yok. Fakat haşlanan makarna direkt olarak sade bir şekilde dondurulursa, çözüldüğünde formunu kaybediyor ve lapa gibi oluyor.

8. Fırınlanmış ve haşlanmış patates

Patates, söz konusu derin dondurucu olduğunda dikkat edilmesi gereken gıdaların başında geliyor. Fırınlanmış veya haşlanmış patates herhangi bir çorbanın veya sosun içinde ise ve dondurucuya bu şekilde girdiyse, herhangi bir problem teşkil etmiyor.

Fakat doğrudan fırınlanan, haşlanan, doğranan patates derin dondurucuya girmemeli. Çünkü patatesler, buz kristallerinin patlaması sonucu sulu ve pek iyi olmayan bir form alıyor.

9. Kabuklu deniz ürünleri

Yengeç, karides, midye ve bunun gibi kabuklu deniz ürünlerini yalnızca 1 kez dondurmak herhangi bir probleme sebebiyet vermiyor. Fakat çözüldükten sonra 2. kez dondurulması, ciddi güvenlik risklerine neden oluyor. Çünkü bu gıdalar bozulmaya oldukça yatkın ve hassas.

10. Kızartılmış yiyecekler

Marketlerden alınan dondurulmuş patatesler ve patates gibi çeşitli dondurulmuş gıdalar elbette dondurucuda saklanabiliyor fakat ev yapımı kızartılmış yiyecekleri dondurmak ne yazık ki iyi bir fikir değil. Çünkü çözündüklerinde çıtırlıklarını ve önceki tatlarını kaybediyorlar.

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