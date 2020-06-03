Destiny 2'nin Yeni Genişlemesinin Tarihi Açıklandı

Bir süredir ücretsiz olarak oynanabilen Destiny 2'nin yeni genişlemesi 9 Haziran tarihinde ortaya çıkacak. Destiny 2, yayınladığı videolarla oyuncuları heyecanlandırmayı başarırken videodaki detayların Europa'yı işaret etmesi gözlerden kaçmadı.

Bungie'nin geliştiriciliğini üstlendiği Destiny 2, bir süredir ücretsiz olarak oynanabiliyor. 2017'de piyasaya sürülen oyunun hâlâ birçok oyuncusu bulunuyor. Destiny 2'nin geliştiricileri de sürekli yeni güncellemelerle oyunu güncel tutmayı başarıyor. Bugün, Destiny 2'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla oyunun bir sonraki genişlemesinin tarihi açıklığa kavuştu.

9 Haziran saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlik, Bungie'nin Destiny 2'nin henüz duyurulmamış 11. sezonunu piyasaya sürmesinden sadece 1 saat önce yapılacak. Stüdyo, koronavirüs salgını nedeniyle birçok diğer şirket gibi evden çalıştığından dolayı Bungie'nin genişlemeyi her zamanki video belgesel formatında duyurup duyurmayacağı henüz belli değil.

Destiny 2'nin yeni genişlemesi için Twitter'dan video paylaşıldı:

Destiny 2'nin Twitter hesabından yayınlanan video 15 saniye sürüyor ve videoda Gambit oyun modunda gizemli Guardian olarak görülen The Drifter, küçük bir mekikte karşımıza çıkıyor. Oyuncular The Drifter'ı, daha geniş bir gezegenin buzlu uydusuna uçarken görüyor. Bu gezegeninin boyutu ve rengi göz önüne alındığı zaman Jüpiter olduğu tahmin edilebilir.

Görünüşe bakılırsa Destiny evreninde uzun süredir konuşulan söylentilerden biri de bu genişlemeyle gerçek hâle geliyor. Bu söylenti tabii ki Europa'yla bağıntılı. Genişleme sayesinde oyuncular, uzun süredir bahsi geçen Europa'ya ulaşabilir. Instagram üzerinden yayınlanan bir video da Europa'ya işaret ediyor.

Destiny 2'nin Instagram hesabından yayınlanan video:

Destiny 2'nin Instagram hesabından yayınlanan videoda oyundaki önemli karakterlerden biri olan Eris Morn'un, karlarla kaplı bir bölgeden geçiş yaptığını açıkça görebiliyoruz. Morn, ne olduğu henüz belli olmayan bir şeyi ararken kameralara yansıyor. Bu sahnede asıl dikkat çeken olaysa Morn'un arkasından görünen Jüpiter. Tüm bunların bir araya gelmesi Europa uydusunun ortaya çıkma iddiasını daha güçlü kılıyor.