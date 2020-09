Detroit: Become Human PC Sistem Gereksinimleri Nedir?

Bizleri hikâyesi, her aldığımız kararla değişen deneyimi ve atmosferi ile kendine çeken, birçok oyuncuya PlayStation 4 satın aldırtan Detroit: Become Human, PC’ye gelen ünlü PS4 özel oyunlardan biri. Fakat bu kadar güzel görünen bir oyunun PC sistem gereksinimlerinden korkmanıza gerek yok. Gelin hep beraber Detroit: Become Human PC sistem gereksinimlerine yakından bakalım.

PlayStation’ın 2018’deki en büyük kalelerinden olan, Heavy Rain ekolünden gelen oyun Detroit: Become Human PC’de de Steam ve Epic Games Store üzerinde 2019 yılında boy gösterdi. PC için yayınlanan ilk PlayStation 4 özel oyunlarından biri olan Detroit: Become Human, Sony’nin PlayStation 4 oyunlarını PC’ye getirme furyasını da bir nebze başlatmış oldu.

Detroit: Become Human; hikâyesi, atmosferi, karakterleri ve oynanışı ile bilim kurgu ve macera türünde ilk akla gelen oyunlardan biri olmayı kısa sürede başardı. Peki her oynadığımızda farklı bir deneyim yaşayabileceğimiz Detroit: Become Human PC sistem gereksinimleri neler, ve oynayabileceğiniz bir bilgisayar ne kadara mâl olur? Yakından bakıyoruz.

Detroit: Become Human PC sistem gereksinimleri:

Minimum : İşletim sistemi:Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-2300 2.8 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz veya AMD FX-8350 4.2GHz Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD HD 7950 (minimum 3 GB VRAM ve Vulkan 1.1 destekli) Depolama: 55 GB

: Önerilen: İşletim sistemi:Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3 GHz veya AMD Ryzen 3 1300 X 3.4 GHz Bellek: 12 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 (minimum 4 GB VRAM ve Vulkan 1.1 destekli) Depolama: 55 GB



PlayStation 4 üzerinde çok güzel görünen ve film gibi grafikleriyle oyuncuların beğenisini toplayan Detroit: Become Human, her ne kadar ilk başta sistem gereksinimleri ile göz korkutsa da oldukça orta segment gereksinimler ile karşımıza çıkıyor. Optimizasyon yönünden oldukça iyi iş başaran Detroit: Become Human, giriş seviyesi Ryzen işlemciler ve Geforce GTX 780 gibi eski ekran kartlarıyla çalışabiliyor. Ayrıca minimum olarak istenen 8 GB RAM değeri oldukça düşük olarak karşımıza çıkıyor.

Önerilenlere baktığımızda ise 12 GB RAM değeri biraz garip dursa da bu sayede Detroit:Become Human’ın RAM canavarı bir oyun olmadığını görüyoruz. İşlemci yönünden ise 6. nesil i5 oldukça kabul edilebilir bir işlemci, onun yanı sıra Ryzen 3 1300X de oldukça ucuza temin edilebilen bir model. Ekran kartı yönünden ise önerilen ayarlarda biraz çıta yükseliyor. GTX 1060 ve RX 580 nispeten eski birkaç senelik ekran kartları olsa da hâlâ piyasadaki fiyatları bir derece yüksek olarak karşımıza çıkıyor.

Detroit: Become Human oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

İş Detroit: Become Human oynayabileceğimiz bir bilgisayar almaya geldiğinde seçeneklerimiz aslında oldukça fazla. Bu nedenle sadece minimum sistem gereksinimlerine yönelip, sağlıklı olmayan bir oyun deneyimi yaşamak yerine; minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini bir arada göz önünde bulundurarak bir bilgisayar seçmek daha mantıklı olacaktır. Bu sayede Detroit: Become Human dışında diğer oyunlarda da sıkıntı çıkarmayacak bir sistem sahibi olunabilir.

Fiyatlara göz attığımızda ise eğer tercihimiz dizüstü bilgisayar yönünde olacaksa, ne yazık ki ucuz oyuncu dizüstü bilgisayarı denen bir şeyin artık kalmadığını görebiliyoruz. Bu nedenle 7.500 - 9.000 TL arasında kalan Acer Nitro 5 ve ASUS Tuf Gaming modellerine bakmak dizüstü bilgisayar seçimi açısından mantıklı olacaktır. Bir masaüstü bilgisayar toplamak isterseniz de tamamiyle sıfır bir toplama bilgisayar; Ryzen 5 2600 işlemcili, RX 580 8 GB ekran kartlı ve monitör dâhil bir sistem 6.500 - 7.000 TL arasında tutacaktır. Eğer ikinci el pazarına yönelirseniz, bu fiyat 4.500 - 5.000 TL civarına kadar inebilir.

Detroit: Become Human PC oynanış videosu:

Detroit: Become Human nasıl bir oyun?

2010 yılında yine Quantic Dream tarafından piyasaya sürülen Heavy Rain, interaktif dram tarzında oyun dünyasında adeta bir devrim yaratmıştı. Beyond: Two Souls, Until Dawn ve benzeri birçok oyuna ilham kaynağı olan Heavy Rain, bu sayede Detroit: Become Human’ın geliştirilmesinde de büyük rol oynadı.

Detroit: Become Human, bizleri 2038 yılına robotların insanlar gibi aramızda yaşadığı günlere götürüyor. İnsan olma, özgür irade, aldığımız kararların karmaşıklığı ve gerçek hayatta bulunan neden sonuç ilişkisi gibi konuları oldukça iyi bir şekilde işleyen Detroit: Become Human, oldukça akıcı bir hikâyeye sahip. Aldığımız kararların birden çok oynanışa ve hikâye alternatifine yol açması, ayrıca Marcus, Kara ve Connor isimli üç farklı android ana karakterimizin karmaşık duygu durumları oyuna ekstra ilgi çekici bir atmosfer kazandırıyor.

Detroit: Become Human genel olarak, insan olmasa bile androidlerin karmaşık duygulara ve bilince sahip olması sonucunda özgürlük arayışına girmesini anlatıyor. Özgür irade konusu ise bu durumda oldukça büyük önem taşıyor, çünkü oyunda androidlere aldırdığımız kararların, birer sonuçları bulunuyor ve androidler bu sonuçlara göre hareket edebiliyor. Günümüzde ise yapay zekânın özgür irade ve bilinç ile arasında duran en büyük duvar, neden sonuç ilişkisini anlayamaması olarak duruyor.

Detroit: Become Human, sunduğu grafik kalitesine göre nispeten daha “alçak gönüllü” sistem gereksinimleri ile karşımıza çıkıyor. Bu nedenle hem önerilen hem de minimum sistem gereksinimlerini karıştırarak orta düzeyde bir sistem Detroit: Become Human oynamamız için yeterli olabiliyor. Eğer Detroit: Become Human PC versiyonuna henüz göz atmadıysanız buradan Steam sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz demoyu indirebilirsiniz.