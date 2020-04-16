Türkiye'de Dezenfektan Kullanımı Düştü, Maske Takanlar Arttı

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının açıklanmasının ardından dezenfektan ürünlerine yönelik muazzam bir talep olmuştu. Yapılan yeni bir araştırmaya göre el yıkama ve dezenfektan kullanımı mart ayına göre nisanda yüzde 5’lik bir oranda düşüş gösterirken, maske takanların oranı ise yüzde 28'den 48'e çıktı.

İlk yeni tip koronavirüs vakası ile 11 Mart’ta tanışan Türkiye, o günün ertesinde marketlere ve eczanelere koşarak, dezenfektan ürünlerine hücum etmişti. Bu yoğun talep hem stokları eritmiş hem de dezenfektan jellerin fiyatlarını iki-üç katına çıkarmıştı ancak bugün geldiğimiz noktada, hem el yıkamanın hem de bu ürünlere olan talebin azaldığı görülüyor.

Online pazar araştırması hizmeti veren Next Generation (NG), Türkiye genelinde 81 ilden, 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği yeni anketinde çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre, mart ayında yüzde 94 olan el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı, nisanda yüzde 89'a geriledi. Bu düşüsün temel nedenin ise sosyal izolasyon olduğu ifade ediliyor.

El yıkama ve dezenfektan kullanımı mart ayına göre nisanda yüzde 5'lik düşüş gösterdi

Aynı araştırmada, nisan ayında maske takanların oranının yüzde 28’den 48’e, sosyal mesafeyi koruyanların ise yüzde 80’den 87’ye yükseldiği belirtiliyor. Ek olarak, "Bulunduğum kapalı yerleri sık sık havalandırıyorum” diyenlerin oranı mart ayına göre nisanda yüzde 75’ten 82’ye, “Öksürürken ağız ve burnumu tek kullanımlık bir mendille kapatıyorum" diyenlerin oranı yüzde 65’ten 66’ya ve "Bağışıklık sistemimi güçlendirecek önlemler alıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 63'ten 65'e yükselmiş.

Araştırma, her 5 kişiden 4’ünün COVID-19 hastalığına yakalanmaktan korktuğunu gösteriyor. Koronavirüs vakalarının ilk ayında "Yeterli bilgiye sahibim" diyenlerin oranı yüzde 64'ten yüzde 76'ya yükselirken, salgının semptomlarını bilenlerin oranı ise yüzde 96’ya ulaşmış.

Türkiye'de nisan ayında maske takanların oranı yüzde 28'den 48'e yükseldi

Ankete katılanların yüzde 77’si “Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı” derken, yüzde 25'i hiç sokağa çıkmadığını, yüzde 37’si ise ihtiyaç durumunda çıktığını belirtmiş. Yüzde 21’lik kesim ise çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıktığını dile getirmiş.

Türkiye, bu hafta sonu (18 Nisan-20 Nisan) ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan-12 Nisan arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan ilk sokağa çıkma yasağı kapsamında 63 milyon 640 bin vatandaşın evlerinde kaldığı açıklanmıştı.