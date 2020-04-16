Koronavirüse Karşı En Güvenli ve Riskli Ülkeler Açıklandı

Deep Knowledge Group, koronavirüs salgını sürecinde açıklanan verileri bir araya getirerek detaylı bir analiz yaptı. Yapılan analiz, ülkelerin koronavirüsle ilgili çalışmalarını ve mevcut risk durumlarını ortaya koyuyor.

Pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, bugün neredeyse her ülkenin ortak problemi haline geldi. Ülkeler, bir yandan virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da bilim insanları, virüsle ilgili nihai tedavi yöntemini bulmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu süreçte koronavirüsle ilgili olarak yayınlanan veriler, ülkelerin süreci nasıl yönettiği hakkında fikir sahibi olmamızı da sağlıyor.

Bugüne kadar sizlerle, koronavirüsle ilgili onlarca, belki de yüzlerce sayıdan, istatistikten bahsettik. Ancak bu sayılar, bugüne kadar sağlıklı bir şekilde analiz edilememişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve Deep Knowledge Group, bugüne kadar paylaşılan verileri detaylı bir şekilde analiz ederek, ülkeler bazında bazı sıralamalar oluşturdu.

Deep Knowledge Group, oluşturduğu sıralamalarla ülkelerin koronavirüse karşı ne kadar güvenli olduğu, hangi ülkelerin en fazla risk içerdiği, hangi ülkelerin tedavi konusunda en iyi olduğu gibi detayları ortaya koyuyor.

Koronavirüs salgınında en riskli olan ülke: İtalya

Deep Knowledge Group'a göre koronavirüs nedeniyle en riskli olan ülkeler sırası, aslında pek çoğumuzun tahmin edebileceği şekilde oluşuyor. Çünkü yapılan incelemeler, İtalya'nın bugün bile virüs konusunda dünyanın en riskli ülkesi olduğunu ortaya koyuyor. İtalya'yı sırasıyla ABD, İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç, İran, Ekvator, Filipinler ve Romanya takip ediyor. Bu sıralamanın değişmesi kısa vadede zor gibi görünüyor. Türkiye'nin bu sıralama içerisinde olmaması ise sevindirici.

Deep Knowledge Group, risk sıralamasını oluştururken enfeksiyonun yayılma hızını, devlet yönetimini, sağlık ve tedavi verimliliğini ve bazı özel ve bölgesel riskleri göz önünde bulundurmuş durumda. Tüm bu kriterler, yukarıda gördüğünüz sıralamanın temellerini oluşturuyor ve Türkiye, tüm bu kriterler açısından en riskli 20 ülke arasında yer almıyor.

Koronavirüs salgınında vatandaşına en çok destek veren ülke: Almanya

Koronavirüs salgını sadece olağan hayatımızı değil, ülkelerin ekonomilerini de doğrudan etkiledi. Çünkü pek çok sektör şu sıralar çalışmıyor ve insanların evlerinde kalmak zorunda olmaları, tüketimi düşürüyor. Ekonomistler, küresel bir ekonomik krizin var olduğunu ve büyük bir ekonomik buhran dönemine girileceğini söylüyorlar. İşte bu önemli konu, Deep Knowledge Group tarafından da incelendi.

Yapılan analizlere göre pandemi sürecinde vatandaşlarına en çok destek sunan ülke Almanya. Bu ülkeyi sırasıyla ABD, Japonya, İngiltere, Avustralya, Fransa, Singapur, Hong Kong, İsviçre ve İtalya takip ediyor.

Koronavirüs sürecinde, ülkelerin güvenilirlik sıralaması

Deep Knowledge Group, koronavirüs sürecinde ülkelerin güvenilirlik sıralamasını da oluşturdu. Karantina verimliliği, izlenen devlet politikaları, hastalığı izleme ve tespit etme, acil tedaviye hazır olma gibi kriterler gözetilerek oluşturulan listenin ilk sırasında İsrail bulunuyor. İsrail'i Almanya, Güney Kore, Avustralya, Çin, Yeni Zelanda, Tayvan, Singapur, Japonya ve Hong Kong takip ediyor. Türkiye, güvenilirlik listesinin 36. sırasında yer alıyor.

Koronavirüs tedavisinde en başarılı olan ülke: Almanya

Deep Knowledge Group tarafından yapılan çalışmada, dünya genelinde koronavirüs tedavisini en iyi gerçekleştiren ülkenin Almanya olduğunu görüyoruz. Almanya'yı Çin, Güney Kore, Avusturya, Hong Kong, Singapur, Tayvan, İsrail, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri takip ediliyor. Deep Knowledge Group, oluşturduğu bu sıralamada da dört ana husus üzerinde duruyor.

Deep Knowledge Group'un tedavideki başarı sıralamasında hastalık izleme, hastalık yönetimi, acil tedavi ve Ar-Ge çalışmalarını da göz önünde bulunduruyor. Ancak açıkça belirtmek gerekiyor ki hem bu sıralama hem de diğerlerinde sizlere bahsettiğimiz yaklaşımlar sadece ana maddeler. Örneğin Deep Knowledge Group, tedavi verimliliği konusunda bu 4 ana maddenin altında, 24 alt maddeyi daha kriter olarak gözetiyor.

Deep Knowledge Group tarafından yapılan analiz, aslında büyük bir önem arz ediyor. Çünkü pandemi sürecinin karmaşık yapısı, verilerin analizini ciddi anlamda zorlaştırıyor ve neyin ne olduğunu anlamak çok da mümkün değil. İşte bu çalışma, tüm detaylarıyla birlikte incelendiğinde ülkelerin koronavirüs salgını ile ilgili ne durumda olduklarını açıkça gösteriyor.