Diablo 4’ün Oynanış Videosu Sızdırıldı!

Geçtiğimiz gün sadece GTA 6 sızıntılarından ibaret değildi. Reddit'te bir kullanıcı, Diablo 4'ün testlerinde çekilen oynanış videosunu da sızdırdı.

18 Eylül Pazar günü, oyun dünyasında tarihi bir gün oldu. GTA sevdalılarının toplandığı GTAForums’ta bir kullanıcı, geliştirilmekte olan GTA 6’ya ait görüntüleri sızdırdı. Paylaşım, dünya çapında gündem oluştururken Rockstar da bu sızıntıyı doğrulayan bir açıklama paylaştı. Fakat aynı gün içinde yaşanan tek büyük sızıntı bu da değildi.

GTA 6 sızıntısının gölgesinde devasa bir sızıntı daha ortaya çıktı. Reddit’te bir kullanıcı, 2023 yılında çıkması tahmin edilen ve henüz tanıtılmayan Diablo serisinin yeni oyunu Diablo 4'ün oynanış videosunu paylaştı. 50 dakikayı aşan uzunluğa sahip olan bu videonun oyunun test sürümünden alındığı öne sürüldü.

Diablo 4'ten sızdırılan oynanış videosu:

Oyunun hemen hemen tam halini gösteren Diablo 4 videosu, Blizzard’ın ‘Friends and Family Alpha Test (Arkadaşlar ve Aile Alpha Testi)’ sürecinde elde edildi. Tabii bu sızıntının GTA 6 kadar gündem yaratmaması, Blizzard’ın aslında daha önce oyunun oynanışını göstermesinden kaynaklanıyordu. Fakat video yine de bir sansasyon yaratmayı başardı. Blizzard ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Diablo 4'ten paylaşılan resmi oynanış videosu şu şekildeydi:

40 dakikalık bu videoda oyunun dövüş sistemine, atmosferine ve görevlerine daha da yakından bakma şansı elde ettik. Tabii bu videonun, oyunun tam sürümünü temsil edip etmediğinin altını çizelim. GTA 6 ve Diablo 4’ün sızıntısıyla birlikteyse oyuncuların aklında tek bir soru oluştu: Half-Life 3 ne zaman gelecek?