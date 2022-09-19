Rockstar'dan 'GTA 6 Videoları' Hakkında Resmi Açıklama

Geçtiğimiz gün oyun tarihinin en büyük sızıntısı olarak tarihe geçen GTA 6 video ve görüntüleri, Rockstar Games tarafından resmen doğrulandı.

Geçtiğimiz gün GTAForums’ta paylaşılan bir dosya, oyun dünyasında tarihin en büyük sızıntısına yer vermişti. Söz konusu dosya, Rockstar’ın geliştirmekte olduğu GTA 6’nın geliştirme sürecinde çekilen oyun içi videolara yer veriyordu. GTA 6, ilk kez canlı canlı gözükmüştü.

Oyun içi videolar, GTA 6’nın erken geliştirme sürecinde, oyunun çeşitli mekaniklerinin test edildiği anları gösteriyordu. Rockstar Games, görüntülerin paylaşılmasından saatler sonra sızıntıyı içeren içerikleri tek tek kaldırmaya başlarken en sonunda bir açıklama paylaştı. Şirket, sızıntıyı resmen doğruladı.

Rockstar’ın açıklaması:

"Rockstar Games'ten Mesaj

Yakın zamanda, yetkisiz bir üçüncü tarafın, bir sonraki Grand Theft Auto için erken geliştirme görüntüleri de dahil olmak üzere, gizli bilgilere yasa dışı bir şekilde eriştiği ve sistemlerimizden indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık. Şu anda, canlı oyun hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya devam eden projelerimizin gelişimi üzerinde uzun vadeli bir etki beklemiyoruz.

Bir sonraki oyunumuzun herhangi bir detayını sizinle bu şekilde paylaştığımız için son derece hayal kırıklığına uğradık. Bir sonraki Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi gerçekten aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi bağlıyız. Yakında herkesi tekrar bilgilendireceğiz ve elbette, hazır olduğunda sizi bu sonraki oyunla tanıştıracağız. Bu durumda, devam eden destekleri için herkese teşekkür etmek istiyoruz.”