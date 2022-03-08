Süper Lig'in mevcut yayıncı kuruluşu Digitürk, teklifini reddeden TFF'ye yönelik sorumluluk çağrısında bulundu. Kuruluş, TFF'yi Türk futbolunun çıkarları için hareket etmeye çağırdı.

Ülkemizdeki tüm futbol severlerin yakından takip ettiği Süper Lig yayın ihalesinde dün önemli bir gelişme yaşanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mevcut yayıncı kuruluş Digitürk ile sözleşme imzalanmadığını ve önceliğin Saran Group ile TRT’ye geçtiğini açıklamıştı. TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in üç sezonunu kapsayan yayın ihalesinde en yüksek teklifi veren Digiturk ile anlaşma sağlayamamıştı.

Bugünse TFF’nin açıklamasında Digiturk tarafından cevap geldi. Naklen yayın ihalesiyle ilgili açıklama paylaşan Digiturk’ün “TFF ve İhale Komisyonu’nun, Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdiği açıklamasının tamamı şu şekildeydi:

"Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu hatırlatıyoruz"

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu’nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun, Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."

TFF, Digitürk’ün verdiği 2 milyar 105 milyon TL + KDV’lik teklifi kabul etmemiş, gerekçe olarak da “Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digiturk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda, bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle” ifadelerini sunmuştu.