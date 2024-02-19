Aynaya baktığınızda eğer dilinizin üzerinde tuhaf bir kaplama görüyorsanız “beyaz dil” denilen ile durum ile karşı karşıyasınız demektir. Pek çok insanın zaman zaman karşılaştığı beyaz dil neden olur diye düşünmeye başladıysanız bunun bazen basit bir hijyen meselesi, bazen de ciddi sağlık sorunu işareti olduğunu bilmelisiniz. Peki, beyaz dil nasıl geçer?

Dilinizin pembe ve nemli yerinde bir farklılık oluşması aslında genel sağlık durumunuzla ilgili bilgi veriyor. Dilin beyazlamasını keşfettiğiniz anda nasıl geçeceğini veya neden olduğunu anlamaya başlayarak tedavinizi en kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Zaman zaman beyaz dil ile karşılaşanlar varsa beyaz dilin nedeni ve çeşitlerini ele alacağımız bu detaylı rehber sayesinde bir dahaki durumda önlemini geç kalmadan alabilirsiniz.

Beyaz dil nedir?

Diliniz, normal rengi yerine soluk bir renge büründüyse “Beyaz dil nedir?” sorusunun cevabını bilmelisiniz. Eğer beyaz dilin yanı sıra ağzınızın kuru olduğunu fark ettiyseniz, iltihap varsa veya ağız kokunuz da beyaz dile eşlik ediyorsa bunun olası nedenlerine yakından bakmakta fayda var.

Dilde beyazlık neden olur?

Hijyen eksikliği

Oral floranın dengesizliği

Sigara ve alkol kullanımı

İlaç kullanımı ve yan etkileri

Beslenme alışkanlıkları

Pamukçuk

Frengi

Coğrafi dil

Dil yaralanması

Kızıl

Oral liken planus

Ağız kanseri

Hijyen eksikliği

Ağız ve diş sağlığı deyince tabii ki önce doğru hijyen uygulamaları geliyor. Dilin yüzeyi; yiyecek artıkları, bakteriler ve ölü hücrelerin birikmesi için oldukça uygun bir ortam. Bu birikintiler de düzenli olarak temizlenmediğinde dil üzerinde beyaz bir tabaka oluşturabiliyor. Eğer dilinizdeki beyazlığın bu sebepten olabileceğini düşünüyorsanız günde iki kez diş fırçalama ve düzenli dil temizliğine önem vermelisiniz.

Oral floranın dengesizliği

Ağız içindeki bakteri ve mantarların dengesi, sağlıklı bir oral floranın sürdürülmesi için önem taşıyor. Antibiyotik kullanımı gibi faktörler bu dengenin bozulmasına yol açabildiği için de aşırı mantar büyümesi gibi durumlar, dilde beyaz kaplamaya neden olabiliyor.

Sigara ve alkol kullanımı

Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi, ağız sağlığını olumsuz etkileyen iki önemli faktör. Her ikisi de ağız içi dokuları tahriş edebiliyor ve oral floranın dengesini bozabiliyor.

İlaç kullanımı ve yan etkileri

Bazı ilaçlar, özellikle de geniş spektrumlu antibiyotikler, ağız içi floranın dengesini bozarak dilde beyaz kaplamaya neden olabiliyor. Bu ilaçlar, zararlı bakterilerle savaşırken faydalı bakterileri de yok edebildiği için mantar gibi diğer mikroorganizmaların aşırı büyümesine alan açıyor.

Kan basıncı için anjiyotensin dönüştürücü enzim ilaçları, antibiyotikler, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksikler, bağışıklık sistemi tepkileri sakinleştirici immünosüpresif ajanlar, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar beyaz dile neden olan ilaçlar arasında sayılabilir.

Beslenme alışkanlıkları

Yüksek şekerli ve asidik gıdaların tüketimi, ağız sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gösteriyor. Bu tür gıdalar, bakteri üremesi için uygun bir ortam sağlıyor ve asidik içerik, ağız dokularını tahriş edebiliyor.

Pamukçuk

Pamukçuk gibi bazı sağlık sorunları, dil üzerinde beyaz bir kaplamaya neden olabiliyor. Ağız içinde aşırı mantar büyümesi durumu olan pamukçuk, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde görülebiliyor. Ayrıca pamukçuk, sık sık bebeklerde de rastlanır bir durum.

Frengi

“Dildeki beyazlık hangi hastalığın belirtisidir?” diye merak ediyorsanız buna frengi rahatsızlığı da eklenebilir. Treponema pallidum bakterisi nedeniyle ortaya çıkan frengi, cinsel yolla bulaşabilen bakteriyel bir enfeksiyon.

Coğrafi dil

Dilinizdeki deri yeniden büyüdükçe ortaya çıkan üst katmandaki bazı kısımlar çabuk düşer ve geriye sadece enfeksiyonlu, kırmızı alanlar kalır. Dilinizde beyaz kenarlı kızarıklık lekelerine neden olan bu durum; tip 1 diyabet, sedef hastalığı ve egzama rahatsızlıkları bulunan kişilerde daha sık görülür.

Dil yaralanması

Dili ısırmak ve yakmak gibi dil yaralanmaları sebebiyle de dilde beyaz doku oluşabiliyor. Ayrıca yakın zamanda diline piercing yaptırmış kişilerde de beyaz bir tabaka görülebiliyor. Takma dişlerin dile zarar vermesi de beyaz dil nedenleri arasında.

Kızıl

Bulaşıcı bir hastalık olan kızıl rahatsızlığının yan etkilerinden biri olarak da dilde beyazlama oluşabilir. Grup A Streptococcus bakterisi sebebiyle ortaya çıkan bu rahatsızlığın erken döneminde daha çok beyaz dil görülebilir.

Oral liken planus

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Yanaklarınızın iç kısmında, diş etlerinizde veya dilinizde beyazlamaya neden olabilen oral liken planus, iltihaplı bir ağız rahatsızlığı. Bu rahatsızlık genellikle bağışıklık sistemi sorunlarına işaret ediyor olabilir.

Ağız kanseri

Kanserin evresine bağlı olarak da dilinizde beyazlama görülebilir. Cerrahi, kemoterapi veya radyasyonlardan oluşabilir.

Dildeki beyazlık nasıl geçer?

Dil temizliğine önem verin.

Su tüketin.

Sağlıklı beslenin.

Diş hekimi ziyaretlerinizi aksatmayın.

Medikal tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Dil temizliğine önem verin.

“Dil rengi nasıl düzelir?” konusuna gelmişseniz beyazlıktan kurtulma vakti gelmiş demektir. O zaman bunun için öncelikle dilinizi düzenli olarak temizlemelisiniz. Bunun için de dil temizleyici araçları veya yumuşak diş fırçası kullanabilirsiniz. Bu işlemi de diş fırçalama sonrasında yapmaya özen gösterebilirsiniz.

Su tüketin.

Yeterli miktarda su tükettiğiniz zaman ağız içindeki nem seviyesini koruyabileceğiniz gibi bakteri birikimini de azaltabilirsiniz.

Sağlıklı beslenin.

Şeker ve asit içeriği yüksek gıdalardan kaçınarak da ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz. Meyve, sebze ve yeterli miktarda protein içeren dengeli bir beslenme programı ile oral floranın sağlıklı kalmasına destek olabilirsiniz.

Diş hekimi ziyaretlerinizi aksatmayın.

Düzenli diş hekimi kontrolü, ağız sağlığının genel durumunu değerlendirmek ve varsa problemleri erkenden tespit etme aşamasında hayat kurtarıcı hâle gelebiliyor. Diş hekiminiz, dildeki beyaz kaplamanın altında yatan nedeni belirleyebileceği gibi size uygun tedavi yöntemini de en uygun şekilde önerebilir.

Medikal tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Eğer beyaz kaplamanın nedeni bir sağlık sorunuysa doktor veya diş hekimi uygun ilaç tedavisini önerebilir. Bunlar, antifungal ilaçlar veya antibiyotikler olabilir.

Dildeki beyazlık tedavi edilmezse ne olur?

Dilinizdeki beyazlığı çözüme kavuşturmadıysanız dilinizi kaplayan bakteri ve pislikler diş eti rahatsızlıklarına da davetiye çıkarabilir. Enfeksiyonun da vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmasına kapı açılır.

Dildeki beyazlık için ne zaman bir uzmana başvurulmalı?

Dilinizin beyaz olması çoğu zaman zararsız olabilir ve iyi bir ağız hijyeni ile durumu toparlayabilirsiniz. Eğer bunlara rağmen geçmeyen bir tabaka ile karşı karşıya kaldıysanız da durumu çok fazla uzatmadan ihtiyacınız olan tedaviyi almak ve eski dilinize kavuşmak için diş hekimi veya sağlık uzmanı ile görüşmelisiniz. Başvurmanız gereken durumlar:

Dilde ağrı veya yanma hissi

Ağız içinde veya dilde yaralar

Çiğneme, konuşma ve yutma zorluğu

Beyaz dile eşlik eden ateş, döküntü, hızlı kilo kaybı

Dilin kaşınması

Beyaz dil durumunu yaşayıp çözüme kavuşturma konusunda deneyimi olanları yorumlara bekliyoruz.

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