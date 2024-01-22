Karın ağrısı, hepimizin zaman zaman yaşadığı yaygın bir rahatsızlıktır. Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bu durum, bazen geçici ve hafifken, bazen de daha ciddi sorunların habercisi olabilir. Peki, sıkça karşılaştığımız karın ağrısı nedenleri nelerdir?

“Karın ağrısı neden olur?” sorusuna, gıda intoleranslarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına, hatta stresten enfeksiyonlara kadar çeşitli nedenler gösterilebilir. Bu içerikte, karın ağrısı belirtisi, karın ağrısına ne iyi gelir gibi birçok soruyu ele alacağız.

Kimi zaman günümüzü mahveden karın ağrısı için ne zaman tıbbi yardım almanız gerektiğini de öğreneceğiniz başlığımız ile bilinçli adımlar atabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. “Karın ağrısı nasıl geçer?” diye de merak ediyorsanız tüm detaylara geçelim.

Hiç beklemediğimiz anda bizi zora sokan karın ağrısı neden olur?

Kaburgalarımızın altından pelvis bölgesine kadar herhangi bir yerde hissedilen ağrı, karın ağrısı olarak tanımlanır. Mide ağrısı olarak da bilinen bu ağrı, bazen kısa süreli olabileceği gibi bazen de ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

“Karın ağrısı neden olur?” sorusuna verilecek pek çok farklı cevap vardır. Çünkü karın; mide, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsak ile üreme organları dahil olmak üzere birçok organı barındırır. Ayrıca aort gibi büyük damarlar da burada yer alır. Bu yüzden de karın ağrısı nedenleri birden fazla olabilir.

Resmî kaynaklara göre karın ağrısı sebepleri arasında yer alan durumlardan bazıları:

Gaz veya hazımsızlık

Kabızlık veya ishal

Huzursuz bağırsak sendromu

Âdet sancısı

Stres ve anksiyete

Zona

Gıda zehirlenmesi ve alerjisi

Mide iltihabı

Ülserler

Laktoz intoleransı

Mide fıtığı

Inflamatuar bağırsak hastalığı

Bağırsak tıkanıklığı

Divertikülit hastalığı

İdrar yolu enfeksiyonu

Safra kesesi taşı ve safra kesesi sorunları

Böbrek taşı

Dalak enfeksiyonu

Crohn hastalığı

Karaciğer problemleri

Mide veya kolon kanseri

Rahim veya yumurtalık kanseri

Yumurtalık kistleri

Kalp yetmezliği

Apandisit

Pankreatit

Pelvik inflamatuar hastalık

Torasik aort anevrizması

Akciğer iltihaplanması

Hepatit

Dış gebelik

Bazı ilaçlar

Belirtilerinizi kontrol edin. Şiddetine göre karın ağrısı tanımlanabilir.

Karnınızdaki ağrıyı tanımlamanız, sebebinin bulunmasında önemli bir adımdır. Bu yüzden de farklı tipteki karın ağrıları arasından durumunuzu kontrol etmelisiniz.

Genelleştirilmiş ağrı

Karnınızın yarısından fazlasında ağrı hissediyorsanız bu genellikle mide virüsü, hazımsızlık veya gazdan kaynaklı olabilir. Eğer durduk yere karın ağrısı çekiyorsanız ve bunun şiddeti artarsa bağırsak tıkanması yaşanıyor olabilir.

Lokalize ağrı

“Lokalize karın ağrısı neyin belirtisi olabilir?” cevabı ise genellikle bir bölgede olduğu için safra kesesi, mide veya apandisit ile tanımlanabilir.

Kramp benzeri ağrı

Genellikle çok şiddetli olmayan kramp benzeri ağrı, çoğu zaman gaz ve şişkinlikten kaynaklı olabilir ve ardından ishal beklenir. Kramp benzeri ağrının endişe verici durumu ise 24 saatten uzun süren veya ateşin de eşlik ettiği ağrıdır.

Kolik ağrı

Geçmeyen karın ağrısı yaşayanların bazen ağrıları dalgalar hâlinde gelir ve aniden biter ancak sıklıkla şiddetlenir. Safra veya böbrek taşları, kolik karın ağrısı olarak belirti gösterebilir.

Karın ağrısının olduğu bölge, olası rahatsızlıkların habercisi olabilir.

Karın ağrısı şiddeti, tanı koymada etkili olabileceği gibi ağrının olduğu bölge de önem teşkil eder. Özellikle doktora başvurduğunuzda karın ağrısının yerini göstererek hızlı tanı ve tedavi sürecine destek olabilirsiniz.

Karın bölgesindeki genel ağrı; apandisit, idrar yolu enfeksiyonu, Crohn hastalığı ve bağırsak sendromunun belirtisi olabilirken üst karındaki ağrı; safra taşları, pankreatit veya kalp krizinin habercisi olabilir.

Pankreatit, apandisit, bağırsak tıkanıklığı veya torasik aort anevrizması orta karındaki ağrının nedeni olabilir. Alt karın ağrısı; divertikülit, apandisit, ektopik gebelik veya fallop tüplerinin iltihaplanması ise alt karındaki ağrının açıklaması olabilir.

Sol üst karın ağrısı; zona, dalak enfeksiyonu, mide fıtığı veya kalp krizine işaret edebilir. Sol alt karın ağrısı ise Crohn hastalığı, divertikülit, ülseratif kolit veya böbrek taşı hastalığını çağrıştırabilir.

Sağ üst karın ağrısı; safra kanalı iltihabı, hepatit, peptik ülser ve sertleşmiş dışkı ile tanımlanabilirken sağ alt karın ağrısı ise safra kesesi iltihabı, apandisit, mide gribi veya yumurtalık kistlerinden şüphelenmeye neden olabilir.

Karın ağrısı ne zaman tehlikeli olur?

Şiddetli ve kötüleşen ağrı

Uykudan uyandıracak şiddette ağrı

Ağrı boyun, göğüs ve omuz bölgesine yayılan ağrı

Yutmakta zorluk çekmek

Nefes darlığı

Bağırsaklardan veya idrardan gelen kan

Âdet döngüsü ile ilgili olmayan vajinal kanama

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik

İdrara çıkamama

Gaz çıkaramama

Sürekli kusma veya kan kusma

38° ve üzeri ateş ve terleme

Karın şişmesi

Açıklanamayan kilo kaybı

Sarı cilt

Hamilelikte ağrı ve vajinal kanama

Karın ağrısı belirtileri arasındaki şiddet seviyesi bazen tehlikenin habercisi olabilir. Bazı durumlardaki karın ağrısında ise mutlaka acil tıbbi yardım alınmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Peki ya karın ağrısına ne iyi gelir, bu ağrı nasıl geçer?

“Karın ağrısı nasıl geçer?” diye merak ediyorsanız öncelikle altında yatan soruna odaklanmanız gerekir. Bunun için de eğer yukarıdaki durumlardan birini yaşıyorsanız doktora başvurmalı ve karın ağrısı tedavisi görmelisiniz.

Hafif karın ağrısı, gün içerisinde kendiliğinden geçebileceği gibi eczaneye de başvurulabilir veya evde bazı tedaviler gerçekleştirilebilir. Bunu bir alt başlığımızda detaylandıracağız.

Karın ağrısına neden olan şeyler, tedavi seyrini de değiştirebilir. Özellikle ciddi rahatsızlıkların tedavi yöntemi farklıdır. Ancak doktorunuz size kas spazmından veya ülserden kaynaklı ağrılar için ilaç verebilir.

Özellikle apandisit, kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıkların belirtisinin de karın ağrısı olabileceği unutulmamalı ve şiddetli ağrılarda geç kalınmadan tıbbi yardım alınmalıdır.

Karın ağrısı için ne yapmalı?

Karın ağrınız ciddi bir rahatsızlığa bağlı değilse ve bunun için de “Karın ağrısını en çabuk ne geçirir ya da karın ağrısına ne iyi gelir?” diye araştırmadaysanız aşağıda vereceğimiz bazı adımları evinizde uygulayabilirsiniz. Ancak bunların bazılarının yine de doktor kontrolünde olmasının daha güvenilir olacağı unutulmamalıdır.

Karın ağrısına iyi gelen şeylerden bazıları:

Yeterli lifli beslenmek

Yumuşak gıdalar yemek

Yavaş ve küçük ısırıklarla yemek yeme

Gün içerisinde bir veya iki büyük öğün yerine birkaç küçük öğün yeme

Düzenli egzersiz yapmak

Fiziksel aktiviteden önce esneme hareketleri yapmak

Gazlı içecekler yerine su içmek

Alkol, çay ve kahveyi kısıtlı tüketmek

Baharatlı yiyecekler gibi gaza neden olabilecek gıdalardan uzak durmak

Laktoz intoleransı gibi durumlarda özel diyet yapmak

Karın bölgesine sıcak su torbası koymak

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