Ay'a İnsanlardan Önce Dinozorlar Ulaşmış Olabilir

Peter Brannen'ın 2017'de yayımlanan bir kitabından yer alan ve kısa süre önce yeniden gündeme gelen bir teoriye göre dinozorlar, uydumuz Ay'a insanlardan önce ulaşmış olabilir.

20 Temmuz 1969 tarihinde Neil Armstrong, Dünyamızın yegane doğal uydusu olan Ay’a ayak basarak Dünya dışı bir gök cismine iniş yapan ilk insan olmuştu. Peki Ay’a insanlardan önce dinozorların ulaşmış olabileceğini söylesek?

Popüler bilim yazarı Peter Brannen, 2017 yılında yayımlanan “Dünyanın Sonları: Volkanik Kıyametler, Ölümcül Okyanuslar ve Dünya'nın Geçmişini Anlamaya Yönelik İsteğimiz” adlı kitabında yer verdiği bir teoride dinozorların insanlardan önce Ay’a ulaşmış olabileceğini öne sürüyordu. Geçtiğimiz günlerde spor yazarı Barry Petchesky'nin bu teoriyi bir kez daha gündeme getirmesiyle yeni bir tartışma başladı.

Şu ana kadar Ay'da bir "dinozor kalıntısı" keşfedilmedi

Bildiğiniz üzere dinozorlar, Dünya’ya devasa bir göktaşının çarpması sonucu yok olmuşlardı. Brannen’ın iddiasına göre dinozorlara ait kalıntılar, söz konusu göktaşı çarptığında kaya parçalarıyla birlikte uzaya saçıldı ve bunlardan bazıları Ay’a kadar ulaştı.

Peki bu teorinin gerçek olma ihtimali bulunuyor mu? Kesinlikle evet. Panspermia teorisi, canlıların ya da kalıntılarının göktaşları aracılığı ile gezegenler arası seyahat edebileceğini öne sürer. Örneğin, Dünya’ya çarpan bir göktaşı, buradaki canlı örneklerinin uzaya saçılmasına ve başka gezegenlere ulaşmasına neden olabilir. Hatta aynı teoriye göre Dünya’daki yaşam, Mars’a çarpan bir göktaşının oradaki organik maddeleri Dünya’ya taşıması sonucunda ortaya çıktı.

Yine de Peter Brannen’ın teorisinin şu an için yalnızca bir “iddia” olduğunu söyleyebiliriz. Zira İnsanlık, onlarca yıldır Ay üzerinde keşifler gerçekleştiriyor olmasına rağmen dinozor kalıntılarının Ay’a ulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Yine de bu durum, bir gün Ay’ın karanlık bir köşesinde dinozor fosili keşfedilemeyeceği anlamına gelmiyor.