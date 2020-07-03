Heyecanla Beklenen Dirt 5'ten Yeni Ekran Görüntüleri Geldi

Codemasters ekibi, yarış oyunu tutkunlarının bir süredir heyecanla beklediği Dirt 5'ten yeni ekran görüntüleri paylaştı. Codemasters'ın paylaştığı ekran görüntüleri, Dirt 5'in neler sunabileceğini gözler önüne sermeye yetiyor.

Yarış oyunları denince akla gelen ilk video oyun şirketlerinden bir tanesi olan Codemasters, şu sıralar popüler yarış oyunu serisi Dirt'in yeni üyesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Hatta şirket, kısa bir süre önce de "Dirt 5" olarak isimlendirdiği bu yeni oyunu için çıkış tarihini de açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Dirt 5, ekim ayında oyunseverlerle buluşacak.

Yarış oyunu tutkunları, Dirt serisini zaten fazlasıyla seviyorlar. Dirt 5 ise bugüne kadar oynadığınız tüm yarış oyunlarını unutturacak cinsten. Çünkü bu oyun, 4K çözünürlükte 120 Hz oynanabilecek. Smart Deliver isimli bir sisteme de sahip olacak olan oyun, bu sistem sayesinde farklı platformlarda farklı görsel kalite sunacak. Şirket şimdiyse, Dirt 5'in neler sunabileceğini biraz daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni ekran görüntüleri ile karşımıza çıktı.

Dirt serisi, özellikle de off-road yarışlarını seven oyuncuların vazgeçilmezi durumunda. Dirt 5'te de bu durum devam edecek ve oyuncular, dünyanın dört bir yanına giderek off-road yarışlarındaki hünerlerini gösterebilecekler. 9 yarış türünün olacağı oyunda 130'dan fazla etkinlik olacak ve oyuncular, off-road yarışlarının tüm zorluklarını deneyimleyebilecekler.

Dirt 5'in en etkileyici yanlarından bir tanesi de yenilenen kariyer modu olacak. Oyuncular bu modda bir yandan en iyi yarışçı olmaya diğer yandan da kendilerine sponsor bulup bu sponsorlar üzerinden para kazanmaya çalışacaklar. Ayrıca oyuncular, kariyer modunda çeşitli etkinliklere dahil olacaklar ve bu etkinliklerle yarışçılık kariyerlerini çok daha iyi bir noktaya taşıma imkanına sahip olacaklar.

Dirt 5 bir süredir çeşitli oyun platformlarında ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor. Örneğin bu oyunu Steam'den alarak bilgisayarınızda oynamak isterseniz 92 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Steam demişken; oyunun merak edilen noktalarından bir tanesi de sistem gereksinimleri. Ancak şu an için bu konuda bir şey diyemiyoruz çünkü Codemasters ekibi, Dirt 5'in sistem gereksinimlerini şu an için açıklamadı.