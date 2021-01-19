Türkiye'nin en popüler dijital yayın platformlarından BluTV, Discovery ile ortaklık kurduğunu ve Discovery'nin BluTV hissedarı olduğunu açıkladı. Ortaklık neticesinde Discovery içerikleri BluTV kütüphanesine, BluTV içerikleri ise Discovery+ kütüphanesine eklenecek.

Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden biri olan Discovery, Türkiye’nin en popüler dijital yayın platformlarından BluTV ile önemli bir ortaklık gerçekleştirdi. Söz konusu ortaklık neticesinde Discovery, BluTV’nin yüzde 35 hissedarı oldu. Bu stratejik ortaklık ile birlikte Discovery içerikleri, BluTV kütüphanesine eklenmiş olacak.

BluTV tarafından aktarılan bilgilere göre Discovery-BluTV ortaklığı ile beraber BluTV aboneleri, Discovery’nin ikonik global ve yerel markalarından tüm içerikleri ve Eurosport’un premium spor yayınlarını BluTV’de izleyebilecekler. Dahası BluTV’nin mevcut yerel içerikleri de Discovery’nin dijital yayın platformu olan Discovery+’ta yayınlanarak dünyaya açılmış olacak.

BluTV içerikleri, Discovery+ ile yurt dışında da yayınlanacak

Discovery’nin EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, söz konusu ortaklık ile ilgili olarak, “Türkiye, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar. Türkiye’nin önde gelen uluslararası medya şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. BluTV'ye yaptığımız yatırım ve bugün duyurduğumuz stratejik ortaklığımız, ülkedeki en büyük yerel SVOD yayıncısı ile Türk OTT pazarına girişimizi temsil ediyor. Bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. Bu yolculuğa BluTV ile birlikte başlamaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ise anlaşmaya dair açıklamasında, “Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.