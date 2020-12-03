Discovery bünyesindeki 7 kanalın içeriklerini bir araya getirecek Discovery+ duyuruldu. İki ayrı abonelik paketi bulunan servisin uygun fiyatlı paketinde reklamlar ile de karşılaşıyorsunuz.

Çevrimiçi oyun sektörü yeni bir oyuncu ile buluşmak üzere. Yedi farklı kanalın çatı şirketi olan Discovery Channel, kendi dijital yayın servisi Discovery+’ı duyurdu. Discovery+, Netflix gibi rakiplerine kıyasla daha uygun diyebileceğimiz bir fiyat etiketine sahip olsa da kütüphane büyüklüğü bakımından rakiplerinin gerisinde kalmıyor.

Yapılan açıklamalara göre Discovery+, hizmete başlamasıyla birlikte abonelerine 55 binden fazla bölümden oluşan dev bir kütüphane sunacak ve bu, dijital yayın servisleri arasında en büyük lansman kütüphanesi olacak. Ayrıca Discovery, ilerleyen dönemde çeşitli Discovery+ orijinal içerikleri geleceğini de açıkladı.

Discovery+'ın reklamlı ve reklamsız iki ayrı abonelik paketi bulunuyor

4 Ocak 2021 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan Discovery+’da HGTV, The Food Network, TLC, OWN, Animal Planet diğer Discovery kanallarına ait içerikler bulunacak ve yapımcılığını Discovery’nin üstlendiği pek çok ünlü belgesel, TV şovu ya da filmleri izlemek mümkün olacak.

Discovery+, müşterilerine iki ayrı abonelik paketi sunuyor. İlk paket aylık 4,99 dolar fiyat etiketine sahipken, kullanıcılar içerikler arası reklamlar ile karşılaşabiliyorlar. İkinci paket ise 6,99 dolarlık aylık abonelik fiyatına sahip ve bu pakette herhangi bir reklam ile karşılaşmıyorsunuz. Birleşik Krallık ve ABD gibi ana pazarlarda hizmet vereceği bilinen Discovery+’ın Avrupa ve Güney Amerika genelinde de hizmet vermesi bekleniyor.