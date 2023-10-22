Gün içinde farklı şekillere, renklere ve tatlara sahip çok sayıda yiyecek tüketiyoruz ancak günün sonunda tuvalete gittiğimizde karşılaştığımız manzara her zaman kahverengi bir dışkı oluyor. Peki neden?

Hepimizin bildiği gibi dışkı, tüketilen besinlerin sindirimden sonra artık vücut için gerekli olmayan kısımlarının dışarı atılmasıdır. Fakat sizce de tükettiğimiz şey her ne renge sahipse yine aynı renkte dışarı atılması gerekmez mi?

Bu noktada vücudumuzun, dışkıları daima kahverengi olarak dışarı atmasının mutlaka bir numarası olmalı.

Dışkının %75’i sudan oluşurken geriye kalan %25’lik kısmı, vücuttaki çeşitli maddelerin karışımından meydana gelir.

Bu karışımın içinde; sindirilmemiş karbonhidratlar ve lifler, proteinler, yağlar, bakteriler, mukuslar, bağırsak salgıları, yaşlı kan hücreleri ve safra da dahil olmak üzere karaciğerdeki kimyasallar vardır.

Safra, bir alkali sıvıdır. Atıklardan, kolesterolden ve safra tuzlarından oluşur. Dışkının bu kahverengi görünümü ise büyük oranda safra ve bilirubinle ilişkilidir. Safra, sindirim sürecinde önemli bir rol oynar ve karaciğerde her gün yaklaşık 600 ml safra depolanır.

Yemek yediğimizde ise safra kesesi kasılır ve biriken bu safra, ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenuma gönderilir. Ayrıca safranın ana görevlerinden biri, yediğimiz yiyeceklerdeki yağları parçalamaktır.

Bilirubin, kanımızda bulunan sarı renkli bir maddedir.

Bunun yanında kırmızı kan hücreleri, parçalanarak karaciğerimiz ve safra kesemiz yoluyla sindirim sistemine gönderildikten sonra oluşur. Sindirdiğimiz besinlerin, sarımsı yeşil safra ve sarı renkli biluribinle karışımı sonucunda kahverengi bir renk ortaya çıkar. Bu rengin tonu, koyu kahveden açık kahveye kadar çeşitlilik gösterebilir.

Özetle; dışkının yolculuğu, safranın sarımsı yeşil rengiyle başlar ancak safraya rengini veren pigmentler sindirim sistemimizde dolaşırken kimyasal değişikliklere uğrar ve kahverengi rengini alır. Bu sebeple her ne tüketirsek tüketelim, dışkımızın rengi çoğunlukla kahverengi olacaktır.

Elbette dışkının rengi, bazı sağlık problemlerinden yahut çok fazla yemek yediğimiz için özellikle vücudun, bu besinleri hızlı bir şekilde sindirmeye çalışması sonucu çeşitli renklere bürünebilir.

Örneğin pancar yendiğinde kırmızımsı bir dışkı veya gıda boyasının dahil olduğu besinlerin tüketilmesi durumunda dışkının farklı renklerde olduğu gözlemlenebilir. Fakat bu tarz bir gıda tüketmeyip, dışkınızın kahverengi dışında bir renk aldığını görürseniz, doktora danışmakta fayda var. Özellikle siyah veya beyaz dışkı, ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir.

Ayrıca renginin yanı sıra dışkının şekli de vücudumuz ve sağlığımız noktasında oldukça önemli ve belirleyicidir. Dışkı şekillerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bu içeriğimize de göz atabilirsiniz: