Disney+, 15 Eylül’de 8 Ülkede Daha Erişime Açılacak

Disney’in geçtiğimiz kasım ayında hizmete başlayan yayın platformu Disney+, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Disney’den yapılan açıklamaya göre Disney+, 15 Eylül’de 8 Avrupa ülkesinde daha erişime açılacak.

Netflix'in açık ara lider olduğu dijital yayın sektörüne dişli bir rakip olarak giriş yapan Disney, geçtiğimiz yılın kasım ayında Disney+ adlı hizmetini erişime açmıştı. Kısa bir süre içinde 50 milyon üyeye ulaşan Disney+, ağını genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen lansmanla İngiltere’de de hizmete başlayan Disney+, kısa bir süre sonra ise Hindistan’da erişime açılmıştı. Sonbaharda ise ise Disney+'a erişimi olan Avrupa ülkesi sayısında artış olacak.

Disney’den bugün yapılan açıklamayla Disney+’ın Avrupa’daki genişlemesinin aşamalı olarak devam edeceği belirtildi. Disney'e göre Disney+, 15 Eylül itibarıyla 8 Avrupa ülkesinde daha hizmete başlayacak. Disney+ hizmetinin başlayacağı yeni ülkeler şu şekilde: Portekiz, Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İzlanda, Belçika ve Lüksemburg.

Disney, Disney+ hizmetinin sunulacağı 8 ülke için abonelik fiyatlarını da açıkladı. Disney+’ın Portekiz, Belçika, Finlandiya, İzlanda ve Lüksemburg’da aylık abonelik ücreti 6.99 euro, yıllık abonelik ücreti ise 69.99 euro; Norveç’te aylık abonelik ücreti 69 NOK, yıllık abonelik ücreti 689 NOK; İsveç’te aylık abonelik ücreti 69 SEK, yıllık abonelik ücreti 689 SEK ve Danimarka’da aylık abonelik ücreti 59 DKK ve yıllık abonelik ücreti 589 DKK olarak belirlendi.