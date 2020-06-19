Netflix’in büyük rakibi Disney+, beklenen Hamilton yapımının yayınlanmasına az bir zaman kala 1 haftalık ücretsiz abonelik kampanyasını sonlandırdı. Platforma üye olmak isteyen herkes artık anında para ödemek zorunda.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında hizmete açılan Disney+, günümüzde yaklaşık 50 milyon civarında aboneye sahip durumda. Özellikle Netflix’e karşı büyük bir rakip olarak görülen platform, yapımlarıyla da birçok kişinin tercihi oluyor ancak son haberlere göre Disney+, platforma ilk defa üye olacaklara özel olan teklifini sonlandırdı.

Fransız Numerama sitesinin haberine göre Disney+, ilk kez üye olan kullanıcılarına sunduğu bir haftalık ücretsiz abonelik kampanyasını sessiz sedasız sonlandırdı. Kullanıcılar, artık yeni bir üyelik oluşturduklarında Disney+’ı bir hafta boyunca ücretsiz olarak deneyemeyecekler.

Disney+'ın kampanyası kaldırıldı:

Disney+’ta bulunan 1 haftalık ücretsiz abonelik kampanyası, platformun sitesinde de bir gizem hâline dönüştü. Kampanya, Disney+’ın sitesinden kaldırıldı. Platforma yeni üye olan her kullanıcı artık direkt olarak ödemenin yapılacağı sayfaya yönlendirilmeye başlandı.

Disney+’ın 1 haftalık ücretsiz abonelik kampanyasını tam olarak ne zaman kaldırdığı bilinmese de platformun bu kampanyayı kaldırdığı zaman aralığı dikkat çekti. Disney, önümüzdeki günlerde fazlasıyla beklenen Hamilton isimli yapımını Disney+ üzerinden yayınlayacak. Hamilton, 3 Temmuz günü Disney+’ta yayınlanacak.

1 haftalık ücretsiz deneme olmamasına rağmen Hamilton’ı izlemek isteyenler, mecburen Disney+’a para vererek abone olmak zorunda kalacak. Yani Hamilton için Disney+ aboneliğine ücret ödeyen her kullanıcı, Disney’e 6,99 dolar kazandırmış olacak. Böylece platform, yalnızca Hamilton’ı izlemek isteyen ve bunun için 1 haftalık ücretsiz abonelikten yararlanmayı planlayanların önüne geçmiş olacak.

Disney+ günümüzde 60 milyon gibi inanılmaz bir abone sayısına sahip olsa da platform, dünya genelinde oldukça az noktada hizmet veriyor. Ayrıca fazlasıyla sevilen platform, maalesef ülkemizde hizmet vermiyor. Bununla birlikte platformun ne zaman ülkemizde hizmet vermeye başlayacağı da bilinmiyor.