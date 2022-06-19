14 Haziran’da ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney+ platformu üzerinden izleyebileceğiniz nefes kesici 10 belgeseli sizler için bir araya getirdik.

2019 yılında ABD ve birçok ülkede yayın hayatına başlayan Disney+, nihayet kapılarını ülkemize de açtı. Kütüphanesindeki yüzlerce dizi filmin içinde kaybolacağınız Disney+’ta tabii ki onlarca belgesel de bulunuyor. Eğer hâlâ Disney+’a üye olmadıysanız burada bulunan bağlantıyı kullanarak yıllık ya da aylık olarak Disney+’a üye olabilirsiniz.

Disney'ın zengin kütüphanesinde yer alan tarihten bilime kadar onlarca farklı kategorideki 100’den fazla belgeselin içinden seçim yapmak bazen zor olabiliyor. Bu nedenle sizler için Disney+ platformunda yer alan 10 nefes kesici belgeseli sizler için sıraladık.

İnsan beyninin derinliklerine eğlenceli bir yolculuk: Zihin Oyunları

8 sezon

Tür: Belgesel serisi, yarışma

IMDB: 8.3

Sunucu: Keegan Micheal Key

ABD’li yapımcı ve komedyen Keegan Micheal Key’in sunduğu bu bilim belgeseli, psikolojik deneyler ve illüzyonlarla beynimizin nasıl çalıştığını ve onu nasıl kandırdığımızı anlatıyor. Ünlü isimlerinden de konuk olduğu yarışma benzeri yapısıyla dikkat çeken program 8 sezonuyla birlikte şu anda Disney+’ta yayınlanıyor.

Piramitlerin altındaki gizemleri keşfetme zamanı: Mısır’ın Kayıp Hazinelerinin Peşinde

1 sezon

Tür: Tarihi belgesel serisi

IMDB: 7.8

Sunucular: Rick Robles, Julian Barratt

6 bölümden oluşan bu heyecan dolu mini belgesel, Mısır’daki antik hazinelerin ve çeşitli keşiflerin peşine düşen bir grup arkeoloğun keşif çalışmalarını ve araştırmalarını konu oluyor. Belgeselde yaşamış en büyük hükümdarlardan biri olarak görülen Tutankhamun’un hazinelerinden tutun da Kleopatra’nın kayıp mezarına kadar birçok konuya ışık tutulmaya çalışılıyor.

Evrenin sırları açığa çıkıyor: Cosmos: Yeni Dünyalar

1 sezon

Tür: Belgesel serisi, uzay, aksiyon,macera

IMDB: 9.1

Sunucu: Neil deGrasse Tyson

1980 yılında dünyanın en büyük gökbilimcilerinden olan Carl Sagan’ın yazıp sunduğu Cosmos: A Personal Journey isimli belgeselin ardından 2016 yılında ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, bu seriyi deva ettirmiş ve Cosmos: Bir Uzay Serüveni isimli belgesel ile karşımıza çıkmıştı. Cosmos: Yeni Dünyalar ise serinin 3. belgeseli olarak Disney+’ta yayınlanıyor. 13 bölümden oluşan bu belgesel, dünyamız ve yeni yaşanılabilir gezegenler hakkındaki teorileri ve çığır açan buluşları bizlere sunuyor. Eğer uzay ile ilgileniyor ve uzayı merak ediyorsanız Cosmos: Yeni Dünyalar, tam size göre.

Einstein ve Picasso'nun hayatına dair her şey: Deha

3 sezon

Tür: Drama, biyografi, tarih, antoloji

IMDB: 8.3

Oyuncular: Seth Gabel, Antonio Banderas, Samantha Colley

3 sezonluk bir biyografik belgesel olan Deha, her sezonunda tarihin önemli isimlerinden birisinin hayatına ışık tutuyor. İlk sezonda ünlü teorik fizikçi Albert Einstein’ın hayatını bizlere sunan belgesel, ikinci sezonda Pablo Picasso’yu, son sezonda da ABD’li ünlü şarkıcı Aretha Franklin’i konu alıyor. Her sezon konu alınan kişinin hayatındaki bilinmeyenleri gözler önüne seren belgesel, olayları bir dizi gibi aktarmasıyla da dikkat çekiyor.

İnternetteki komik kaza videolarının bilimsel açıklaması: Ahmak Bilimi

8 sezon

Tür: Belgesel serisi, komedi

IMDB: 6.7

Sunucu: Richard Hammond

İnternette gördüğünüz komik başarısızlık videolarındaki hataların neden ve nasıl gerçekleştiğine ışık tutan program, Top Gear ve Grand Tour programlarının sunucularından olan Richard Hammond’ın sunumuyla 6 sezonda toplam 122 bölüm olarak Disney+ üzerinde yayınlanıyor. Eğer popüler bilimi ve internette gördüğünüz o komik kaza videolarının nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsanız bu belgesele bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

Antarktika'da hayatta kalmak o kadar da kolay değil: 7. Kıta: Antarktika

1 sezon

Tür: Hayatta kalma, belgesel serisi, hayvanlar ve doğa

IMDB: 7.3

Sunucu: Chris Browning

Dünyanın en soğuk bölgelerinden olan Antarktika, kutup ayıları ve penguenlerin yanı sıra onlarca bilim insanı ve kâşifi de barındırmasıyla ünlü bir yer. Bu belgeselde de 6 bilim insanı ekibinin ve hayatta kalma uzmanlarının Antarktika’da nasıl hayatta kaldıklarını ve oradaki zorlu koşullarla nasıl başa çıktıklarını göreceksiniz. 6 bölümden oluşan bu belgesel, Soğuk iklimlerde hayatta kalma sanatının inceliklerini sizlere gösterecek.

İnsanlığın en büyük keşifleri mercek altında: Dönüm Noktası

1 sezon

Tür: Belgesel serisi, tarih

IMDB: 6.6

Sunucu: Jason Silva

Jason Silva’nın sunduğu 8 bölümlük dizi tadındaki bu belgesel, ulaşım ve para gibi insanlığı kökten değiştiren birçok kültürel gelişmeye ışık tutuyor. Gerçekçi canlandırmalar ve başarılı betimlemelerle hazırlanan bu belgesel, insanlık tarihinin en önemli keşiflerinin perde arkasını öğrenmenize imkân sunuyor.

Farklı kültürlerin farklı mutfakları: Gordon Ramsay ile Rota Dışı

2 sezon

Tür: Belgesel serisi, tarih

IMDB:7.7

Sunucu:Gordon Ramsay

Dünyanın en ünlü aşçılarından olan ve genelde agresif kişiliği ile tanınan Gordon Ramsay’in dünya lezzetlerini yerinde keşfettiği bu belgesel, 2 sezondan oluşuyor. Her bölümde dünyanın farklı bir noktasındaki lezzetler için araştırmalar yapan Ramsay, bu lezzetleri tatmak ve yapılışlarını öğrenmek için elini kirletmekten çekinmiyor.

Okyanusun dibindeki gizemler ortaya çıkıyor: Sular Çekilince

2 sezon

Tür: Belgesel serisi, Reality, yemek

IMDB: 7.5

Sunucu: Craig Sechler

Toplam 25 bölümden oluşan bu mini belgesel, insanlık tarihi boyunca yanıtlanmamış pek sorunun cevabını okyanusun dibinde arıyor. Modern teknolojiyi kullanarak 3 boyutlu olarak okyanusunun dibini tarayan araştırmacılar, Nazilerin batık denizaltılarından tutun da efsanelere konu olan Atlantis’e kadar pek çok gizeme ışık tutmaya çalışıyor.

Gündelik eşyalarımızın hiç bilinmeyen yanlarını keşfedin: Jeff Goldblum’un Dünyası

2 sezon

Tür: Belgesel serisi, yaşam tarzı, popüler bilim

IMDB: 7.7

Sunucu: Jeff Goldblum

Jurassic Park ve daha birçok film ile tanıdığımız Jeff Goldblum’un günlük hayatta sık sık gördüğümüz kot pantolon, dondurma ve motosikletler gibi konuların derinliklerine indiği bu mini belgesel, 22 bölüm olarak Disney+’ta yayınlanıyor. Goldblum, her gün gördüğümüz bu şeylerin nasıl ortaya çıktığını ve günümüze kadar nasıl geliştiğini araştırıyor. Popüler bilim ve kültürün harmanlandığı bu belgesel, eğlenceli yapısıyla her yaştan izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.