Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kripto paralar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erbaş, kripto paraların caiz olup olmadığı tartışmaları hakkında 'net bir cevapları olmadığını' ifade etti.

Tüm dünyada ekonominin ve teknolojinin en önemli ortak gündem maddelerinden biri olan kripto paralar, halen pek çok yönüyle tartışılıyor. Arka arkaya ülkelerin yaptırım ve düzenleme kararlarıyla gündemden düşmeyen ve son haftalarda yaşanan büyük düşüş grafiği sonrası henüz yeni yeni toparlanan kripto para piyasası, tüm bu tartışmalara ve kısıtlamalara rağmen milyonlarca insanın yatırım aracı olmuş durumda.

Kripto paralar hakkında ülkemizde de çeşitli düzenlemelerin geleceği yönünde bir gündem var. Hazırlanan kripto para yasasının detaylarına tamamen hakim olmasak da geçtiğimiz haftalarda yasadan bazı haberler almıştık. Yatırımcıların içini rahatlatacak türden olan bu haberler, kriptolarda vergi uygulaması ile lgiliydi. Şimdi ise kripto paralar ile ilgili bambaşka konu gündemde.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kripto para açıklaması

Ülkemizde kripto paralar ile ilgili en güncel gündem, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konu hakkındaki bir açıklaması oldu. Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'kripto paralar caiz mi?' sorusunu yanıtlayan Erbaş, "Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibarıyla kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruya çok net bir cevap verilmemiş olsa da, açıklamadan anlıyoruz ki yakın zamanda bu konuda karşımıza bir tez çıkacak. Gelecek yanıtın Türkiye'de oldukça popüler olan kripto paraların yatırımcılarını ne yönde etkileyeceği ise merak konusu.