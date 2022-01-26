Kripto para düzenlemesinde sona gelindiği iddia edildi. NTV'nin haberine göre; hazırlanan yasa tasarısı, genel anlamda yatırımcıyı korumaya odaklanıyor. Üstelik bireysel yatırımcılardan vergi alınmayacağı ifade ediliyor. İşte tasarıda yer alacak hususlar...

Türkiye'de bir süredir konuştuğumuz meselelerin başında kripto paralara yönelik düzenleme geliyor. Şu ana dek konuyla ilgili pek çok söylenti ve açıklama yapılsa da net bir gelişme yaşanmadı. Ancak NTV'den Özgür Akbaş, düzenlemeyle ilgili bazı bilgilere ulaşmış durumda. Edinilen bilgilere göre yasa tasarısı artık hazır sayılır ve meclis gündemine taşınmak üzere.

Edinilen bilgilere baktığımızda, yasanın Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının işine geleceğini görüyoruz. Toplamda 10-12 maddeden oluşması beklenen düzenleme, daha çok yatırımcıyı korumaya yönelik olacak. Üstelik bu noktada güzel bir iddia da var. Özgür Akbaş'a göre küçük yatırımcıdan vergi alınmayacak.

Kripto para yasası vergi getirecek ama...

Edinilen bilgilere göre yasa tasarındaki maddelerden bir tanesi vergilendirme ile ilgili olacak. Bu bağlamda, bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması olasılığının ağır bastığı ifade ediliyor. Yani vatandaş, kripto para kazancının bir bölümünü vergi olarak ödemek zorunda olmayacak.

Kripto para borsaları, en az 1 milyar TL gibi sermayeler ile Türkiye'de hizmet verecek. Ancak bu noktada net bir rakam oluşmadığından bahseden kaynaklar, piyasa koşullarının gözden geçirileceğini ifade ediyorlar. Bu sayede Türkiye'deki kripto para yatırımcıları, merdiven altı borsalardan korunmuş olacaklar. Öte yandan, Türkiye'de hizmet veren borsaların Türkiye'de yerleşik bir sistem kurması ve tıpkı diğer finans kuruluşları gibi çalışması gerekecek. Yani bu şirketler şeffaf açıklamalar yapacak, hesap verecek ve denetlenecekler. Ayrıca borsaların kripto varlıkları nasıl saklayacağı konusunda da bir düzenleme olacak.