Rus hükümetinin bir süredir gündeminde olan kripto paraların kaderi belli oldu. Buna göre Rusya'da kripto para işlemlerine sıkı düzenleme ve denetlemelerin geleceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulunmuş; bazı düzenlemeler yapılması halinde kripto para madenciliği işine sıcak baktığını belirtmişti. Buna karşılık olarak Rusya Merkez Bankası ise kripto paralara karşı katı bir duruş sergileyerek, kripto paraların ülkeden tamamen yasaklanması gerektiğini ifade etmişti.

Ancak gelen aon bilgilere göre bu tartışmanın galibi Putin olacak gibi gözüküyor. Yakın tarihli bir rapora göre dijital para birimlerini yasaklamak yerine düzenlemeyi tercih eden Rus hükümetinden, kripto para piyasası için bir dizi yeni ve katı düzenleme geliyor.

Rusya'da kripto para işlemlerine sıkı denetlemeler geliyor

Bir süredir ülkedeki kripto para durumlarını ne şekilde ele alacağını değerlendiren Rus hükümetinin, 11 Şubat 2022’de kripto para birimleriyle ilgili bir dizi yeni kural yayınlayacağı bildirildi. Şu an itibariyle Rusya’da kripto para birimlerinin nasıl işleyeceğine dair mevcut iki öneri bulunuyor; fakat ilginçtir ki bu iki teklif de hükümetin farklı taraflarından geliyor. 'Merkez Yasağı' önerisi, kripto para birimi faaliyetlerinde doğrudan bir yasak olması gerektiğini savunurken, diğer bir yandan Rusya’nın Maliye Bakanı ise kripto paraların katı düzenlemeler altında da olsa işlem görmesini öneriyor.

Bu iki fikirden ilki olan Merkez Bankası'nın kripto birimlerinin doğrudan yasaklanması fikri pek popüler değil gibi duruyor. Daha popüler olan Maliye Bakanlığı'ndan gelen teklifte ise yeni kontrol düzenlemeleri ile birlikte kripto varlıkları olan Rus vatandaşların bunları varlık olarak kullanabileceği; ancak hükümetin her bir kripto işlem hareketini sıkı bir şekilde denetleyerek bunlardan vergi alacağı belirtiliyor.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, yakın tarihli bir danışma belgesinde tüm dijital para birimi işlemlerinin Rusya'nın finansal altyapısından geçmemesi gerektiğini savunuyor. Maliye Bakanlığı ise yetkililerin iyi ve kötü kripto piyasası faaliyetleri arasında ayrım yapması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Bununla birlikte, her iki şekilde de Bitcoin’in Rusya’da bir ödeme yöntemi olarak tanınmasının söz konusu olamayacağının altı çiziliyor.