Bebek deyince aklımıza gelen ilk kavramlardan biri ağlamak olur. Hatta “Bebek gibi ağlama.” tarzında bebeklerin ağlamasını öne çıkartan birçok söz de vardır. Ancak bebekler her zaman ağlamaz ve özellikle bir film ya da dizi çekilirken sahneye uygun olması için onları ağlatmak gerekebilir.

Bebekler, yetişkin oyuncular gibi ağlama rolü yapamayacakları ya da bilinçli olarak kendilerini ağlatacak bir şeyler düşünemeyecekleri için başka yollarla ağlatmaya çalışılır.

Peki, sakin bir bebeği ağlatmak için hangi yöntem veya yöntemler kullanılır? Bu yöntemler acımasızca mıdır? Tüm bu soruların cevapları için sizi içeriğimize alarak merakınızı giderelim.

Setlerde genellikle “bebek bakıcısı” diyebileceğimiz özel kişiler bulunur.

Bebek bakıcıları bir nevi, bebek ile yönetmen arasındaki tercümandır. Mesela bebeklerin veya çocukların gülmesi gerektiğinde bakıcı; kameranın arkasına geçip komik suratlar yapar, dans eder veya onları güldürebilecek resimler/fotoğraflar gösterilir.

Ancak ağlamak, tamamen farklı bir durum. Onları ağlatmak adına yapılabilecek pek çok yöntem olsa da bunların birçoğu bebeğe zarar verebilir. Bazen bebekleri ağlatmak için çevresine kötü kokular koyarlar ya da yüksek sesler çıkarırlar fakat bu tekniklere çok da faydalı diyemeyiz.

Asıl yöntemde ise yine bakıcının eylemleri devreye girer.

Bebek bakıcısı ya da bakıcı yoksa bebeği yönlendirecek kişiler de ağlama taklidi yapar. Böylece bebek de hemen ağlamaya başlar! Bebeklerin başka bebeklerin ağladığını duyduklarında ağlamaya başladığını bilirsiniz. İşte bu “empati ağlaması” burada da geçerlidir.

Üstelik bu teknik, neredeyse kusursuzdur diyebiliriz. Yani şimdiye kadar bu şekilde ağlatılamayan bebeğe pek rastlanmadı.

Peki ağlatılan bebeğin ağlamasını durdurmak için ne yapılır?

Bebeğin artık ağlamasına ihtiyaç yoksa sakince kucağa alınır ve ağlamasını ağlayarak tetikleyen kişi ona mutlu olduğunu gösterir, sakin ve güler yüzlü bir yaklaşım sergiler. Ardından bebek de hızlı bir şekilde ağlamayı keser.

Eğer böyle bir yaklaşım ağlamasını kesmesine yeterli değilse, çıngıraklı ya da zilli oyuncaklar kullanarak dikkati dağıtılabilir.

Gelişen teknolojiyle artık bebeklere çok da ihtiyaç duymayabiliriz.

Sinema ve televizyon sektöründe yavaş yavaş kullanılmaya başlanan "robotik bebekler", artık oyuncu bebeklere ihtiyaç duyulmasını engelleyebilir.

Hareketli robotların üzerine dijital ortamda yerleştirilen gerçek bebek görüntüleri henüz pek de gerçekçi görünmüyor ama elbette geliştirilecektir.

Son olarak, 'Friends' dizisindeki bebek ağlamasıyla ilgili bu ikonik sahneyi hatırlayarak bitirelim:

Sinema ve televizyonla ilgili diğer ilgi çekici içerikler: