DJI'ınn en yeni yarış droneu FPV, spor arabalardan sonra şimdi de yarış arabaları ile yarışmaya başladı. Hızı ile öne çıkan FPV, Porsche'ler ile yaptığı yarışlardan sonra şimdi de Mercedes-EQ Formula E takımı ile pistte bir araya geldi.

DJI'ın yaklaşık iki ay önce karşımıza çıkardığı yeni droneu FPV, çıktığı günden bu yana hem sunduğu teknik özelliklerle hem de 'arabalarla yarışan hızıyla' adından bolca söz ettirdi. 4K / 60 FPS ya da 1080p / 120 FPS görüntü kalitesi ile çekim yapmaya olanak sağlayan FPV, bu tür özelliklerinin yanında aynı zamanda 140 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

Droneunun ne kadar hızlı olduğunu göstermek isteyen DJI, haliyle reklam çalışmalarında da buna ağırlık vermiş durumda. Hatta geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir video ile FPV ile Porsche 911 Turbo'yu yarıştırmıştı. Sizinle paylaştığımız, FPV - Porsche Taycan Turbo S kapışması videomuzdan yaklaşık bir hafta sonra gelen videoda bizimkinin aksine kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Çünkü videoyu izleyenler hatırlayacaktır, bizim yarış biraz rekabetten uzaktı… Hala izlemediyseniz sizin için haberin sonuna videomuzu bırakıyoruz.

DJI FPV, performansını Mercedes-EQ Formula E takımı ile pistte sergiledi:

Porsche 911 Turbo ile yarışarak performansını kanıtlayan DJI FPV, bu kez de Mercedes-EQ Formula E takımı ile pistte hünerlerini sergiledi. Bu kez ortada bir yarış olmasa da FPV ile çekilen görüntülerin yer aldığı video, yarış arabasını takip ederek kusursuz manevralarla harika görüntüler yakalayan droneun yeteneklerini en az bir yarış sahnesi kadar iyi gösteriyor.

DJI yayınladığı yeni videoda hem Mercedes-EQ Formula E takımının hem de DJI'ın her zaman üstün performans ile teknik olarak sınırları zorlayarak ilk sırada olmak için çalıştığını vurguluyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizi DJI tarafından yayınlanan video ile baş başa bırakalım. Ayrıca DJI - Taycan Turbo S kapışması videomuza da göz atmayı unutmayın.

DJI & Mercedes-EQ Formula E Takımı

DJI - Porsche Taycan Turbo S kapışması: