DJI, iki kata yakın artan menzili ve gelişmiş kamerası ile dikkat çeken yeni drone modeli DJI Air 2S'i duyurdu. Drone, yeteneklerini göz önüne aldığımızda uygun fiyatlı bir seçenek sayılabilir.

Dünyanın en popüler drone markalarından biri olan DJI, özellikleri ile kullanıcıları fazlasıyla memnun eden Air 2 modelinin daha da iyileştirilmiş versiyonu olan DJI Air 2S modelini duyurdu. Hem üreten hem de tüketen bireyler için kullanılan prosumer kişiler için geliştirilen Air 2S; hem kamerası, hem menzili hem de nesne takip özelliği ile seviyesinin en dikkat çeken modellerinden biri olacak.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen DJI Air 2, kullanıcılara uygun fiyatlı, taşınabilir bir drone sunuyordu. DJI Air 2S, bu niteliklerini korumaya devam ederken kullanıcılara daha fazla yetenek sunuyor. Air 2S'in Air 2'den üç temel farkı bulunuyor. Bunlardan ilki, 1/2 inç yerine geçen 1 inçlik yeni görüntü sensörü. Böylece bu kompakt drone'un kamera performansı hatırı sayılır şekilde iyileştirilmiş oluyor.

DJI Air 2S'in sunduğu en önemli geliştirmelerinden bir diğeri ise yeni nesne algılama teknolojisi. Bu özellik sayesinde Air 2S'i ağaç, elektrik telleri ya da diğer "yüksek" engellerin bulunduğu bölgelerde kullanmayı daha güvenli hale getiriyor. Ancak görüş açısında kör noktaların bulunabileceğini varsayarak drone'u doğrudan ağaçların üstüne yönlendirmeye de gerek yok.

Özellikle profesyonele yakın kullanıcılar için DJI Air 2S'in sunduğu belki de en önemli iyileştirme menzil olacak. Zira yeni Air 2S, selefi Air 2'den neredeyse iki kat daha yüksek bir menzile sahip. Dolayısı ile yeni DJI Air 2S'in HD akış sırasında 1 buçuk kilometrenin üzerinde bir menzil sunduğunu söyleyebiliriz. Yeni drone modellerinde uçuş menzilinin artırılması normal bir durum olsa da bir önceki modele kıyasla menzili iki kata yakın artırmak, gerçekten takdir edilesi bir gelişme.

OcuSync O3 adı verilen güncel bir video aktarım sistemine sahip olan DJI Air 2S, bu nedenle iki yerine dört veri iletim antenine sahip. Yine de bu geliştirme tasarıma mükemmel şekilde entegre edildiğinden kullanıcılar ek iki anteni herhangi bir şekilde göremiyorlar.

DJI, yeni drone modeline MasterShots adlı yeni mod da dahil olmak üzere otomatik görüntü yakalama modları eklemiş durumda. MasterShots devreye girdiğinde drone, profesyonel seviyede çekim kalitesi sunmak için kendine otonom bir uçuş rotası oluşturuyor ve FocusTrack ile bir nesneye ya da kişiye kilitlenerek sürekli olarak odağında tutabiliyor. Elbetteki bu özellik önceki modellerde de bulunuyordu ancak DJI, özelliği daha iyi performans sunacak şekilde iyileştirmiş durumda.

20 MP'lik bir görüntü sensörüne sahip olan DJI Air 2S, 30 FPS'de 5,4K, 60 FPS'de 4K video kaydı yapabiliyor. Kamera ayrıca 4K 30 FPS'de 4x, 1080p 30 FPS'de 8x zoom kapasitesine sahip. Böylece düşük kare hızlarında video kaydı yaparken görüntüleri minimum kayıpla yakınlaştırmak mümkün oluyor.

Peki yeni DJI Air 2S'e sahip olmanın bedeli nedir? Drone'un tek başına fiyatı 999 dolar olarak açıklanırken; iki ekstra batarya, ND filtreleri, bir şarj yuvası ve çantası ile birlikte 1.299 dolarlık bir paket halinde de satın alınabiliyor.

DJI Air 2S tanıtım videosu