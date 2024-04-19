DJI'ın tanıttığı yeni güç istasyonları, her yerde ve her şartta iş görecek gibi görünüyor.

Birbirinden çeşitli kullanıcı sınıflarına yönelik ürünler üreten DJI, başta drone ve kamera ürünleriyle karşımıza çıkıyor. Tabii ilk etapta genel kullanıcıya bu ürünleri sunsa da şirket, endüstriyel alanda da kendini gösteriyor. Fakat genel kullanıcının birkaç adım ötesinde, endüstriyel alanın da gerisinde olan ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için de DJI kataloğunda ürünler var.

Yeni tanıtılan güç istasyonları da bu kategoriye düşüyor gibi görünüyor. Başta gözünüze biraz büyük görünebilirler. Fakat Power 1000 ve Power 500 modelleri, telefonunuzu şarj etmekten büyük aletlere güç sunmaya, elektrik kesintisinde güç sağlamaktan DJI drone’larınızı hızlı şarj etmeye kadar pek çok avantaj sunuyor.

İki modelde de SDC girişleri var.

Smart DC olarak açılan SDC girişleri, bazı DJI drone bataryalarını hızlı şarj etmenizi mümkün kılıyor ve bunun yanında pek çok aksesuar için de destek sağlıyor. Power 500 modelinde 1 adet SDC Lite girişi yer alırken Power 1000 modelinde hem SDC hem de SDC Lite bulunuyor.

4000 şarj döngüsüne dayanıklı olduğu belirtilen istasyonlar, bu yönleriyle rahatça kullanılabilir. Aşırı şarj veya akım gibi durumlara karşı çok sayıda güvenlik önlemi de cihazlarda yer alıyor. Bu cihazlar için herhangi bir mobil uygulama yok. Tabii bu tür güç istasyonları söz konusu olduğunda bir uygulamaya gerek de yok.

1024Wh değeriyle gelen Power 1000 modelinde 140W çıkış veren iki Type-C yuvası var. AC çıkışı ise 2400W seviyesine kadar güç üretebiliyor. Power 1000, 1200W maksimum güçle sadece 70 dakikada tam şarja ulaşıyor. Power 500 modelinde ise 100W Type-C yuvaları var. Maksimum şarj olma değeri ise 540W. Power 1000 modeli 13, Power 500 modeliyse 7,3 kilogramlık ağırlıklara sahip.

Arabanızın çakmaklığından bu güç istasyonlarını şarj etmek istediğinizde, 49 dolarlık adaptörü satın almanız gerekiyor. Siz bu güç istasyonlarını nasıl buldunuz?