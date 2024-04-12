DJI, yeni drone'u Avata 2'yi duyurdu. Birinci nesil Avata'ya kıyasla özellikle de kamera açısından güçlendirilen drone, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Drone dünyasının rüştünü ispatlamış markalarından olan DJI, bugün düzenlediği bir etkinlikte Avata 2'yı resmen duyurdu. Avata'ya kıyasla iyileştirilen drone, dikkat çekici özellikleriyle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki DJI Avata 2, tüketicilere neler vadediyor?

DJI Avata 2, en çok da kamera özellikleriyle tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Zira bu drone'da, 1/1,3" sensöre sahip 12 MP'lik bir kamera bulunuyor. 155 derece görüş açısına sahip olan bu kamera, 4K 60 fps'de HDR videoların yanı sıra, 2.7K 120 fps'de ağır çekim videolar çekebiliyor. DJI Avata 2, sahip olduğu büyük sensör ile düşük ışıkta eşsiz bir performans sunacak.

Karşınızda DJI Avata 2

DJI'ın yeni nesil drone'u, 23 dakika kesintisiz uçuş süresine ve hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca bu drone'da dahili gimbal desteği de bulunuyor. 13 kilometreye kadar mesafede 24 ms gecikme süresi ile video aktarımı yapabilen Avata 2, DJI Fly uygulaması ile çektiği bir görüntüyü canlı yayınla 5 metreye kadar mesafedeki başka bir drone'a da gönderebiliyor. Cihazın 46 GB'ye kadar depolama alanına sahip olduğunu, bunun 90 dakikaya kadar 1080p 60 fps video anlamına geldiğini söyleyelim. Kaydedilen videolar, Wi-Fi bağlantısı ile bir telefona veya bilgisayara aktarılabilecek.

DJI tarafından yapılan açıklamaya göre Avata 2, tek başına satın alındığında 489 dolara mâl olacak. Set düşünen tüketicilerse 1.199 dolara kadar yükselen fiyatlarla karşılaşacaklar.

DJI Avata 2 için hazırlanan tanıtım videosu: