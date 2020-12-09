Marvel'a yakın kaynaklara göre doktor ahtapot, gelecek yılın sonunda vizyona girmesi planlanan Spider-Man 3 ile geri dönecek. Yeni gelen bilgiler, geçtiğimiz ay Alfred Molina'nın Spider-Man 3 setinde görüldüğü iddialarını destekliyor.

The Hollywood Reporter’ın Marvel’a yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2004 yapımı Spider-Man 2'de Doctor Octopus (Doktor Ahtapot) karakterini canlandıran ve filmin baş kötüsü olan Alfred Molina, MCU yapımı Spider-Man 3 filminde bir kez daha Örümcek Adam’ın karşısına çıkacak.

Eğer iddialar doğruysa 21 Aralık 2021’de vizyona girmesi planlanan Spider-Man 3, üç farklı Spider-Man evrenini birleştirmiş olacak. Zira Andrew Garfield'ın başrolde olduğu 2014 yapımı The Amazing Spider-Man 2'de yer alan Jamie Foxx, Electro olarak bir kez daha karşımıza çıkarken, Alfred Molina da Tobey Maguire'ın Spider-Man serisinden MCU yapımı Spider-Man’e gelmiş olacak.

Spider-Man 3, üç Spider-Man evrenini birleştirecek

Alfred Molina ve Jamie Foxx’un yanı sıra Tom Holland başrolde yer aldığı ilk iki Spider-Man filminden bazı isimler de Spider-Man 3’te bir kez daha karşımıza çıkacak. Bu isimler; Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon ve Tony Revolori olacak. Ayrıca Benedict Cumberbatch de filmde Doctor Strange olarak küçük de olsa bir rol alacak.

Her ne kadar Spider-Man 3 için planlanan vizyon tarihi Aralık 2021 olsa da filmi beyaz perdede seyretmek için daha fazla beklememiz gerekebilir. Zira COVID-19, bu yıl yayınlanması gereken tüm Marvel filmlerinin gelecek yıla ertelenmesine neden oldu ve bu durum, Marvel Sinematik Evreni’ndeki gelecek filmlerin de vizyon tarihini etkileyecek. Marvel, hikaye akışını bozmamak adına Spider-Man 3’ün vizyon tarihini birkaç ay erteleyebilir.