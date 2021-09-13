Emojiler günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. O an nasıl hissettiğimden ne iş yaptığımıza ve ne yediğimize kadar yüzlerce duruma uygun emoji var; ancak bir doktor olan Shuna He'ye göre emojilerin tıptaki kullanımı oldukça önemli ve çok daha yaygın olmalı.

Anatomik kalp ve akciğer emojisinin geliştirilmesine yardımcı olan acil tıp doktoru Shuna He’ye göre tıp dünyasının daha fazla emojiye ihtiyacı var. Shuhan He ve birkaç kişi daha, hasta ile doktor arasındaki iletişimi geliştirmek adına daha fazla sağlıkla alakalı emojinin yaratılması gerektiğini savunuyor.

Son yıllarda steteskop, işitme cihazı, kemik ve mikroplar gibi tıp ve sağlıkla alakalı emojiler Unicode Standart’ına girmiş bulunmakta. Geçtiğimiz hafta JAMA’da yayınlanan bir yazıya göre Shuna He ve diğer yazarlar, Unicode’un medikal bağlamlar için kullanılabilecek mide, kara ciğer, bağırsak gibi organların yanında serum gibi ekipmanlara da onay vermesini umut ediyor.

Emojilerin kullanımı hasta ile doktor iletişimini güçlendirebilir:



He, “Tıpta belli kelimeleri söylediklerinde hastaların, belirli patolojilerle yüksek düzeyde bağlantılı olma eğiliminde olduklarının farkındayız, “ diyor. Örneğin insanlar, göğüs ağrılarını tarif etmek için çoğunlukla “göğsüme fil oturmuş gibi,” benzeri tabirleri kullanırlar. Bununla alakalı olarak He, “İnsanlara sürekli ağrılarının neye benzediğini sorarız: Keskin bir ağrı mı, bıçak saplanıyor gibi mi, az mı yoksa şiddetli mi? Bunların hepsi, sözlü iletişim yerine görsel formatlarla temsil edilebilecek emojiler. “ diyor.

He, emoji benzeri resimlerin zaten tıpta yaygın bir şekilde kullanıldığını söylüyor. Mesela, aslında çocuklar için geliştirilmiş olan ancak şimdilerde bütün yaştan hastaların kullandığı Wong-Baker ağrı skalasının bir ucunda ağlayan bir surat varken bir diğer ucunda gülen bir yüz vardır. Eğer yüz ifadeleri zaten medikal iletişimin bir parçasıysa, neden insanların telefonlarında görsel bir dil olarak standartlaştılımasın ki?

He’ye göre emojilerin tıpta kullanılabileceği pek çok alan var. Konuşamayan veya İngilizce bilmeyen insanlar rahatsızlıklarının semptomlarını betimlemek için emojilerden faydalanabilirler. Ayrıca telesağlığın yükselişiyle sağlık personelleri iletişimlerini görsellerle destekleyebilirler.

Daha kapsamlı ve temsili emojilerin yaratılmasını savunan bir organizasyon olan Emojination’ın ortak kurucularından Jennifer 8. Lee, “Özellikle yüksek riskler ve kuvvetli kültürel uygulamalarla uğraştığımız için emojilerin tıpta kullanılması oldukça ilginç, “ diyor ve “ Küratöre edilmiş evrensel bir ortamda ne kadar çok gelişebilirsek, uzun vadede bizim için o kadar iyi olur. “ diye de ekliyor.

“Bir bütün olarak endüstri, profesyonel organizasyonlar umursasaydı, iğneyi hareket ettirebilirlerdi, ”diyen Lee’ye göre medikal organizasyonlar, önemli potansiyel emojileri belirleyip bunların eklenmeleri için çabalarsa başarılı olabilirler.

Tıbbi alanda emojiler çok önemli bir öncelik olmamalıymış gibi gözükebilir; ancak He’ye göre doktor ve hasta arasındaki iletişimi sağlıklı kılacak her şey denemeye değer. He buna ithafen, “Eğer iletişim kuramazsak iyi doktorlar olamayız. Ve bu yüzden de bu konu tam olarak iyi bir doktor olmakla alakalı. “ diyor.