Uyku Problemi Yaşayanlar Çözümü Google’da Arıyor

Koronavirüs salgınıyla beraber salgının çok değişik etkileriyle karşılaşıldı. Uyku problemi de bunlardan bir tanesi. Uzmanların açıkladığı bilgilere göre son günlerde Google’da en sık arananlar arasında “Son zamanlarda neden garip rüyalar görüyorum?” cümlesi bulunuyor.

Kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine yayılıp birçok insanın enfekte olmasına ve çok sayıda can kaybına sebep olan koronavirüs salgınıyla bağlantılı etkiler sadece fiziksel değil gibi görünüyor. Birçok insan, bu dönemde uyku bozukluğu ve rahatsız edici rüyalardan da şikâyetçi durumda. Uzmanların açıklamasına göre virüs salgınından sonra insanlar Google’da neden garip rüyalar gördüklerini araştırıyor.

Uzmanlara göre uyku, bilincin dış uyaranları algılamadığı, vücudumuzdaki pek çok organın etkinliğinin azaldığı ve tepki verme gücünün zayıfladığı bir dinlenme hâli. Beyninse tam bir durgunluk ya da dinlenme durumuna geçmediği ancak etkinlik türünü değiştirdiği düşünülüyor. Yine uzmanlara göre daha fazla uyuyan kişilerin daha canlı ve gerçekçi rüyalar görme olasılığı yüksek.

Garip rüyalar görme konusunda yalnız değilsiniz:

Beklenmedik bir şekilde gelen virüs salgınıyla evlere çekilmek zorunda kalan insanlar için zamanın işleyişi artık günün normal akışına bağlı görünmüyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzun bir süredir rüyaları inceleyen bir psikolog olan Deirdre Barrett, The New York Times'a verdiği röportajda birçok insanın garip rüyalar gördüğünü ancak sürece bakıldığında bunun aslında doğal olduğunu açıkladı.

Salgın sonrası rüya verileri toplamak için oluşturulan ankete birçok okuyucu katılım gösterdi. Sonuçlar arasında; görülmesi neredeyse imkânsız tehlikeler, soyut korkular, zehirli gaz saldırıları gibi kabuslar sıralandı. Kabuslarınsa travma sonrası yaygın görülen sonuçlardan biri olduğu açıklandı. Dr. Barrett, salgının etkilerini önemli bir yaşam değişikliği olarak niteleyerek bunun huzursuz rüyalara sebebiyet vereceğini vurguladı ve ekledi “Ancak psikolojik anlamda hepimizin travma geçirdiğini söylemek zor.”

Hayallerinizi programlayın:

Merak edilen konular üzerine de yorum yapan Dr. Barrett, bilinçaltında yer alan hayaller üzerinde kontrol sahibi olmak isteyenlerin uyurken hayallerini programlamaya çalışmasını önerdi. Rüya enkübasyonu denen bu yöntemin başarılı sonuçlar verdiği de aktarılan bir diğer bilgi.

Açıklanana göre uykuya dalmadan hemen önce görmek istediğiniz şeyi tekrarlamak daha rahat ve sorunsuz bir uyku süreci geçirmenize yardımcı oluyor. Bunun yanında hatırlatılan bir diğer şeyse bu konuda yalnız olmadığınız, yani diğer insanlar da sizinle aynı kaygıları paylaşıyor.