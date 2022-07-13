Domuz Kalbi, İki İnsana Daha Başarıyla Nakledildi!

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin iki insana daha başarıyla nakledildiğini açıkladı. Fakat bu kişilerin beyin ölümü gerçekleşmiş kişiler olduğu belirtildi.

Bilim dünyası, organ naklini çok daha ulaşılabilir kılmak için domuz organlarıyla çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz aylarda dünyada ilk kez yaşayan bir insana domuz kalbi nakli gerçekleştirilmişti. Fakat kişi, nakilden bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Bu kaybın nedeninse domuz kalbinin kendisi ya da organ reddi olmadığı henüz geçtiğimiz gün açıklanmıştı.

Bir diğer yandan genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakli için çalışmalara devam eden bilim insanları, sonraki adımları da attılar. Domuz kalbi, iki insana daha başarıyla nakledildi. İlk nakil, haziran ayının ortasında gerçekleştirilirken ikinci nakil, 6 Temmuz tarihinde yapıldı. Fakat bu nakiller, ilk nakilden farklı olarak beyin ölümü gerçekleşen bireylere yapıldı.

İki kalp de sorunsuz çalıştı:

Bilim insanları, düzenledikleri konferansta iki nakil hakkında da bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamalara göre nakledilen kalplerin her ikisi de en az 72 saat boyunca fonksiyon göstermeyi başardı. Kalplerde 10 genetik modifikasyon yapıldı. Bunların dördü nakil reddini ve anormal büyümeyi önlemek için domuz, altısı da insan ve domuz organlarını daha uyumlu hale getirmek için tasarlanan insan transgenleriydi.

Domuz kalbi naklinin rutin bir işlem haline gelmesi içinse daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Buna göre bilim insanları, genetiği değiştirilmiş domuz organlarını insan vücudu içinde daha uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca domuzda bulunan bir enfeksiyonun insana bulaşma riski gibi öngörülemeyen risklerin de giderildiğinden emin olunacak.