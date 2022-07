Domuz Kalbi Nakledilen İlk İnsanın Ölüm Sebebi Belli Oldu

Tarihte domuz kalbi nakledilen insan David Bennett’in neden nakilden 2 ay sonra hayatını kaybettiği belli oldu. Şüpheler Bennett’in vücudunun organı reddettiği üzerine yoğunlaşsa da asıl sebep kalp yetmezliği olarak belirlendi. Peki bu ne demek oluyor?

Vücudumuzun en güçlü ve aynı zamanda en hassas organlarından kalp, aynı zamanda çaresi son derece güç çok sayıda hastalığa gebe. Günümüzde her ne kadar yapay kalp nakli gibi yöntemler yaygınlaşmış olsa hiçbir çözüm, kalbimizin sağlıklı hali kadar verimli bir sonuç getirmiyor.

İşte bu sorunu aşmak için insan anatomisine en uygun kalbe sahip diğer canlılardan nakil yapmanın bir yolu aranıyor. Ocak 2022’de de bu arayış ilk kez somut bir sonuç getirmiş; ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett’e, bir domuzdan alınan genetiği değiştirilmiş kalp nakledilmişti. Bennett nakilden 2 ay sonra sebebi belirlenemeyen bir şekilde hayatını kaybetmiş, uzmanlar ilk etapta sebebin virüs olabileceğini öne sürmüşlerdi.

Domuz kalbi nakledilen ilk insanın vefat sebebi “organ reddi” değil, kalp yetmezliğ i olarak belirlendi:

Genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmeden önceki 8 ay boyunca bir makineye bağlı olarak yaşamak zorunda kalan David Bennett’in bünyesi, açıklamalara göre yoğun kalp krizi geçmişi sebebiyle insan kalbini kabul edemiyordu. Bir başka deyişle bulunması son derece zor, nakli güç olan insan kalbi yerleştirilse bile Bennett’in ölüm riski, ciddi bir şekilde ortadan kalkmıyordu.

Uzmanlar, bir insan kalbi yerine bir domuzda geliştirilen genetiği değiştirilmiş kalbi 7 Ocak 2022’de Bennett’in vücuduna nakletti. Böylece hem hastanın hayati sorunlarına çözüm getirileceği düşünüldü hem de bir başka insan kalbini riske sokma durumu ortadan kalktı. Ayrıca bu nakil dünya tarihinde bir ilk oldu; kalp yetmezliği gibi sorunların çözümü için umut ışığı yaktı.

Ancak takvimler 8 Mart 2022’yi gösterdiğinde Bennett, ne yazık ki hayatını kaybetti. Doktorlar ölümünün sebebini araştırırken şüpheler kalpte bulunan virüsler veya organ reddi üzerine yoğunlaştı. 22 Haziran’da, New England Journal of Medicine’de yayınlanan son araştırma sonuçlarına göre hastanın ölüm sebebi her ikisi de değil, kalp yetmezliğiydi. Yani Bennett’in vücudu; domuz kalbi nakledilen ilk insanın bünyesi, aslında domuz kalbini reddetmemişti.

Peki bu ne demek oluyor?

Bennett’in vefatına sebep olan ve eskiye nazaran sayısı daha da azalan birkaç ihtimal üzerinde duruluyor. Bunlardan birisi, organ reddini engellemek için verilen ilaçların kalp yetmezliğine sebep olması. Ekipten Dr. Muhammad M. Mohiuddin “Hâlâ neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Tek bir cevabımız yok. Ancak bunu bir gerileme olarak görmüyoruz” açıklamasında bulundu.

İleride uygulama ve tekniklerde değişikliklere gideceklerini belirten uzmanlar, diğer canlılardan insanlara genetiği değiştirilmiş kalp ve benzeri kritik organların nakledilebilmesi Bennett'te yapılan gözlemleri bir "ilerleme" olarak görüyorlar. Hasta her ne kadar hayatını kaybetmiş olsa da bu durumda, bilim kazanmış ve belki de milyonlarca insanın hayatını kurtacak yöntemlerin keşfine kapı aralanmış oldu.