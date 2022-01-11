Bir İlk: Domuz Kalbi, Bir İnsana Başarıyla Nakledildi

Domuz organlarının insana nakledilmesi konusunda yıllardır süren çalışmalar yeni yeni meyvesini vermeye başladı ve dünyada ilk kez bir domuz kalbi, insana nakledildi. Hastanın durumunun şu anda iyi olduğu açıklandı.

Tıp dünyası, hayvandan insana organ nakli üzerindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ederken son yıllarda fazlasıyla önemli gelişmelere tanıklık ettik. Yaklaşık iki yıl önce bilim insanlarının ‘5 yıl içinde domuzdan insana kalp nakli yapılabilecek’ açıklamasını sizlerle paylaşmıştık. Bu açıklamanın ardından geçtiğimiz aylarda bunun ilk aşaması olan, dünyanın ilk domuzdan insana böbrek nakli gerçekleştirilmişti.

Domuzdan insana yapılan böbrek nakli, bir sonraki aşamaya da geçilmesini sağlayacak bilgiler sunacaktı. Böbrek nakli başarılı oldu ve tıp dünyası, yavaş yavaş domuz kalbi nakli üzerinde de çalışmaya başladı. İşte geçtiğimiz gün, tıp dünyasında bir ilke imza atıldı ve bir domuzun kalbi, bir insana nakledildi.

Hastanın durumu iyi seyrediyor:

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Domuzdan insana kalp nakil ameliyatı, geçtiğimiz cuma günü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi. Domuz kalbinin nakledildiği kişi, 57 yaşındaki David Bennett idi. Bennett, ölmemek için son çare olarak bu ameliyatı olmayı kabul etti. Fakat Bennett, bir nedenden dolayı insan kalbi nakline uygun sayılmıyordu.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith, kalp yetmezliği ve düzensiz kalp atışından muzdarip olan Bennett’in durumunun insandan kalp nakli veya kalp pompası için uygun olmadığını açıkladı. Son derece deneysel olan ve 7 saat süren bu ameliyatın üstünde geçen üç günün ardından Bennett’in durumunun iyi seyrettiği açıklandı.

Griffith, bu ameliyatı gerçekleştirmeden önce hayvandan insana kalp naklinin mümkün kılınması için uzunca süredir çalışıyordu. Kendisi, bu ameliyatı Bennett’e teklif etmeden önce daha önce 50 habeş maymununa domuz kalbi gerçekleştirilmişti. Bennett, açıklamasında “Yaşayamaz, bir gün dayanabilir ya da birkaç gün dayanabilir. Yani şu anda bilinmeyendeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kalbin alındığı domuz, geni değiştirilmiş bir domuzdu

Nakledilen kalbin insan tarafından doğrudan reddedilmesine neden olan domuz genindeki şeker, gen düzenlemesi yöntemiyle çıkarıldı. Günümüzde pek çok biyoteknoloji şirketi, insana nakledilmek üzere domuz organları geliştirirken bu ameliyatta kullanılan kalp, Revivicor tarafından sağlandı.