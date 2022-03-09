Domuz Kalbi Nakledilen İlk İnsan Hayatını Kaybetti

İki ay önce tarihte ilk kez bir insana domuz kalbi nakledilmiş, ameliyattan sonra yapılan açıklamada hastanın durumunun iyi olduğu kaydedilmişti. Ancak bu durum maalesef ki çok uzun sürmedi.

Her ne kadar kulağa gerçek değil de sonu pek de iyi bitmeyen bir bilim kurgu hikayesi gibi gelse de, günümüzde tıpta öyle bir noktaya geldik ki artık hayvanların organlarını insanlara nakledebilir olduk. Mesela, bundan beş ay öncesinde bir domuz böbreği ilk kez bir insana başarıyla nakledilmiş, sadece iki ay öncesinde ise bir domuz kalbi başarılı bir şekilde bir insana nakledilmişti.

Yedi saat süren ameliyatın üstünden geçen ilk üç günde domuz kalbinin nakledildiği David Bennett isimli hastanın durumunun iyiye gitmekte olduğu; ancak ilerideki durumun nasıl olacağının bilinemediği ifade edilmişti. Ne yazık ki Bennett’tan kötü haber bugün geldi.

Bennett, ameliyattan iki ay sonra hayatını kaybetti

Ameliyatın gerçekleştiği hastane olan Maryland Üniversitesi Hastanesi, son günlerde durumu giderek kötüleşen Bennett’ın bugün hayatını kaybettiğini bildirdi. Hastane sözcüsü Deborah Kotz tarafından yapılan açıklamada Bennett’ın ölüm nedeninin henüz kesin olmadığı ve ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığı aktarılırken; ölüm nedeninin detaylı bir şekilde incelendikten sonra araştırmada elde edilen sonuçların hakemli bir dergide yayımlanacağı belirtildi.

Buna ek olarak domuzdan insana ilk başarılı kalp naklini gerçekleştiren doktor olan Bartley Griffith’in yapmış olduğu açıklamada Bennett’ın sonuna kadar mücadele eden cesur bir hasta olduğu ve ölümünün büyük üzüntü yarattığı kaydedildi.

Öte yandan organ nakli uzmanı ve Bennett’ın iyileşme sürecinde aktif bir şekilde rol alan Dr. Muhammad Muhiuddin tarafından yapılan açıklamada ise genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin, bağışıklık sistemi yeterince bastırıldığında insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendikleri ifade edildi. Türler arası organ nakline dair iyimser olduklarını belirten Mohiuddin, klinik deneylerin devam edeceğini kaydetti.