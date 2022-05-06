Domuz Kalbi Nakledilen Kişinin Ölüm Sebebi Virüs Olabilir

Geçtiğimiz aylarda tarihin ilk domuzdan insana kalp naklini gerçekleştiren Bartley Griffith, operasyondan iki ay sonra ölen hastanın neden hayatını kaybetmiş olabileceği ile ilgili konuştu. 73 yaşındaki cerrah, bunun sebebinin domuzları enfekte eden bir virüs olabileceğini ifade etti.

Hızla devam eden teknolojik gelişmeler, birçok alanda ilerlemelere yol açmaya devam ediyor. Bunlardan birisinin de tıp olduğunu belirtmemiz yanlış olmaz. Geçtiğimiz aylarda bu çabalar ışığında oldukça önemli bir adım atıldığını ve tarihte ilk kez bir domuzun kalbinin 57 yaşındaki David Bennet isimli bir insana başarılı bir şekilde nakledildiğini sizlere aktarmıştık.

Genetiği değiştirilmiş bir domuz yardımıyla gerçekleşen bu operasyondan iki ay sonra ise hastanın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bilim insanları hastanın vefatı ile ilgili incelemelerini sürdürdüklerini, nedeni ile ilgili bilgileri paylaşacaklarını ifade etmişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

Domuzları enfekte eden bir virüs, hastanın ölümüne katkı sağlamış olabilir

New York Times tarafından bildirilenlere göre tarihe geçen David Bennet isimli ABD’li adamın ölüm sebebi domuzları enfekte eden bir virüs olabilir. Operasyonu gerçekleştiren cerrah olan Dr. Bartley Griffith, hastada porcine cytomegalovirus (PCMV) isimli virüsün bulunmasının ölüme katkı sağlamış olabileceğini ifade etti.

Ancak Griffith, virüsün bir enfeksiyon geliştirdiğine veya vücudun genetiği değiştirilmiş kalbi reddettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını da ekledi. Ayrıca, Bennet’in prosedür öncesi çok hasta olduğu, nakilden sonra da birçok komplikasyon yaşadığı da gelen açıklamalar arasında yer aldı. Griffith, yaşananların kendilerini korkutmadığını, öğrenme yolunda önemli olduğunu; bunun da gelecekte daha iyi sonuçlar ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

Hastanın DNA'sında 20 gün sonra virüse rastlandı

Operasyonu gerçekleştiren Maryland Üniversitesi de açıklamalarında virüsün enfeksiyona yol açtığı konusunda herhangi bir kanıta ulaşılmadığını; ancak taramaların yalnızca aktif enfeksiyonları tespit edebildiğini ifade etti. Bunun da virüsün domuzun vücudunda fark edilmeden bulunup hastaya geçmiş olabileceğini gösterdiği ifade edildi. Griffith de virüs DNA’sına, kalp naklinden 20 gün sonra ulaştıklarını; ancak düşük seviyelerde olduğunu kaydetti.

Griffith bunun ardından 40.günde Bennet’in sağlığında sorunlar ve viral DNA seviyelerinde artışa rastlandığını aktardı. Araştırmacı bu sebeple de virüsün yaşananlarda katkısının olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Ayrıca potansiyel nedenler ile ilgili çalışmaların devam ettiği de gelen haberler arasında yer aldı.

Son olarak nakledilen kalbi sağlayan şirket olan Revivicor’a ve operasyona yetki veren ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) konuyla ilgili yorum yapmaları için ulaşıldığı; ancak herhangi bir açıklama gelmediği belirtildi.