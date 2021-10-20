Dünyada İlk Kez Bir Domuz Böbreği, İnsana Nakledildi

New York'taki NYU Langone Health Hastanesi'nde görevli doktorlar, dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini insan vücuduna nakletmeyi başardı. Böbreği reddetmeyen hasta, kısa bir süre içerisinde idrar üretmeyi başardı.

Yaklaşık 2 yıl önce sizlerle bilim insanlarının 5 yıl içerisinde domuz kalbini insan vücuduna nakledebilecek hale geleceğinin haberini paylaşmıştık. Bilim insanları, uzun bir süredir domuz ve insan vücudu arasındaki uyumluluğu mercek altına alıp çeşitli araştırmalar yapmaya devam ediyor ve tarihte ilk kez, böbrek hastalarına umut olabilecek bir deney başarıyla gerçekleştirildi.

Kalp olmasa da tarihte ilk defa, bir domuz böbreği insan vücuduna başarılı bir şekilde nakledildi. Tamamen deneyden oluşan ancak sonunda başarıya ulaşan bu nakil işlemi sonrasında hasta vücudu, böbreği reddetmeyerek normal bir şekilde idrar üretmeye başladı.

Hastanın beyin ölümüne yol açan hastalık, nakilden sonra ortadan kalktı

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Nakil yapılan kişi, böbreklerinde yaşadığı çeşitli problemlerden dolayı beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaydı. Böylesine kapsamı bir deney için hastanın ailesinden izin alan doktorlar, 3 gün boyunca domuz böbreklerini hastanın vücudunun dışında olacak şekilde kan damarlarına bağladı.

Deneyi yürüten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, böbrek nakledildikten sonra yapılan testlerden çıkan sonucun oldukça normal değerlere sahip olduğunu dile getirdi. İşin ilginç tarafı, beyin ölümü gerçekleşen hastanın bugüne kadar muzdarip olduğu zayıf böbrek rahatsızlığının nakilden sonra normal değerlere döndüğü gözlemlendi. Yani eğer bu deney hastalık bu kadar ilerlemeden yapılsaydı, hastanın yaşama şansı olabilirdi.

Montgomery, aynı zamanda nakil işlemi gerçekleştikten sonra böbreklerin normal insan böbreği gibi idrar üretmeye başladığını dile getirdi. Elbette vücudun domuz böbreğini uzun vadede kabul edip etmeyeceği bilinmiyor ancak Montgomery, domuzdan başka bir hayvana nakil yaptıkları deneylerin aksine vücudun böbreği reddettiğine dair herhangi bir ize rastlamadıklarını dile getirdi.