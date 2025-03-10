ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yasak süreci içinde olan TikTok'u satın almak isteyen 4 farklı grup olduğunu açıkladı.

TikTok, ABD’de ByteDance dışında bir firmaya satılmadığı için ocak ayında ülkede yasaklanmıştı. Ancak bu yasak çok uzun sürmemiş, Donald Trump’ın başa geçtikten sonraki kararıyla 75 gün ertelenmişti.

Platformu satın almak için son birkaç aydır tekliflerin geldiği söyleniyordu. Bugün ise direkt Donald Trump’tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

4 grup, TikTok’u satın almaya çalışıyor

ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda 4 grup, TikTok’u satın almak için görüşmeler sürdürüyor. Trump, bu grupların kimler olduğu hakkında bir bilgi sağlamazken hepsini “iyi şirketler” olarak nitelendirdi.

Bu gruplardan birinin içerisinde dünyanın en popüler YouTuber’ı MrBeast’in yer aldığını biliyoruz. MrBeast’e, Roblox CEO’su destek veriyordu. Bunun dışında LA Dodgers beyzbol takımı sahibi Frank McCourt’ın da teklif verenler arasında olduğu konuşuluyordu. Ayrıca Elon Musk’ın da satın alma isteğinin bulunduğuna dair iddialar vardı.

TikTok’un ABD’deki kaderinin belirlenmesi için 4 Nisan’a kadar süre var. Neler olacağını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Hükûmetin, platformun yarısına sahip olma niyetine sahip olduğunu da belirtelim.