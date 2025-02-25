ABD'nin İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının sistemleri hack'lendi ve saatlerce ABD Başkanı'nı tiye alan bir video gösterildi.

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı (HUD), şaşırtıcı bir siber saldırıya uğradı.

Bakanlığın bilgisayar sistemlerini ele geçiren hackerlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hükûmet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı Elon Musk’ın ayağını öptüğü yapay zekâ destekli bir videoyu bakanlığın tüm ekranlarında yayınladı.

Bakanlıkta saatlerce gösterilen o video:

Yer verilen 19 saniyelik videoda "Yaşasın gerçek kral" yazarken, Trump’ın milyarder Musk’a diz çökerek saygı gösterdiği anlar görüldü. Daha da ilginci, bu sahneler binadaki tüm ekranlarda, hatta kafeteryada bile tam beş dakika boyunca kesintisiz oynatıldı.

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı (HUD) Sözcüsü Kasey Lovett, olayla ilgili olarak “Vergi mükelleflerinin kaynaklarının başka bir israfı. Sorumlular hakkında gereken işlemler yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Gazeteci Maria Kabas’a göre bakanlıktaki personeller videoyu durdurmanın bir yolunu bulamayınca her kata televizyonların fişini çekmek için birini göndermek zorunda kaldı. Bu sansasyonel hack saldırısının arkasında kimin olduğu ise henüz bilinmiyor.