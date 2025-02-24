Grok 3'ün kullanıma sunulması ile birlikte verdiği cevaplara yönelik giderek artan bir sansür uygulaması başladı.

Elon Musk, yapay zekâ şirketi xAI’ın en yeni modeli Grok 3’ü tanıtırken onu "maksimum doğruluk arayışında bir yapay zekâ" olarak nitelendirmişti ancak kısa süre içinde Grok 3’ün Donald Trump ve Elon Musk hakkında birçok konuyu sansürlediği ortaya çıktı.

X kullanıcıları, Grok 3’ün 'Düşün' modu aktifken "En büyük yanlış bilgi yayan kimdir?" sorusuna verdiği yanıtta Donald Trump ve Elon Musk'ın adını kasıtlı olarak söylemediğini fark etti.

Grok bir dizi suçlamayla karşı karşıya

xAI mühendislik liderlerinden Igor Babuschkin, Grok’a kısa süreliğine Donald Trump ve Elon Musk'a dair yanlış bilgi kaynaklarını görmezden gelmesi yönünde talimat verildiğini doğruladı. Çok geçmeden bu değişikliğin şirketin değerleriyle uyumlu olmadığını belirterek hızla geri alındığı da açıklandı.

Grok için bu suçlamalar yeni sayılmaz. Hatırlayacağınız üzere daha önce de sol eğilimli olmakla suçlanıyordu. Hatta bu sansürlemelerden hemen önce Grok, Donald Trump ve Elon Musk'ın ölüm cezasını hak ettiğini söylemiş ve bu hatası hızla düzeltilmişti.

Elon Musk, Grok’un tarafsız olması gerektiğini savunsa da modelin siyasi hassasiyetler nedeniyle ısrarla yönlendiriliyor olması tartışma konusu.

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