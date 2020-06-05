NASA ve SpaceX çalışanlarının, Donald Trump'ın seçim kampanyası reklamında SpaceX'in başarıyla gerçekleşen uzay yolculuğundan görüntülere yer vermesine tepki gösterdiği belirtiliyor. Change.org'da da NASA ve SpaceX'in başarısının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı bir imza kampanyası başlatıldı.

SpaceX'in geçen hafta sonu iki NASA astronotunu Dragon 2 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla göndermesinin ardından bu başarıyı kendi reklam kampanyası için kullanan ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine tepki geldi. Change.org'da başlatılan bir imza kampanyasıyla Trump'ın ekibinin kasım ayındaki başkanlık seçimleri için hazırladığı videoda SpaceX'in uzay yolculuğunun görüntülerine yer verilmesi kınandı.

Ars Technica'nın editörlerinden Eric Berger; SpaceX ve NASA'da çalışan çok sayıda insanın yayınlanan reklama ateş püskürdüğünü ileri sürdü. İmza kampanyası metninde, reklamda ABD topraklarından uzaya yeniden astronot gönderilmeye başlanmasının yalnızca Trump yönetiminin başarısıymış gibi gösterilmesine itiraz ediliyor. Metinde, NASA Ticari Mürettebat Programı'nın 2011 yılında Obama döneminde başladığına, programın köklerinin de Bush yönetimine kadar gittiğine dikkat çekiliyor.

Reklam, sosyal medya platformlarından kaldırıldı:

İmza kampanyasının metninde, SpaceX / NASA Crew Dragon Demo-2 fırlatışının tek bir kişinin adıyla anılmasının bu başarıya katkı sunan ekiplerin çalışmasına hakaret olduğu vurgulandı. Çarşamba günü yayınlanan iki buçuk dakikalık video, perşembe günü sosyal medya platformlarından kaldırıldı. Reklam videosunun, NASA'nın astronotlarının medyada nasıl lanse edildiğine ilişkin reklam düzenlemeleri nedeniyle kaldırılmış olabileceği düşünülüyor ancak esas neden henüz net değil.

Eski bir NASA astronotu olan ve Crew Dragon'la uçtuktan sonra şu anda ISS'te bulunan NASA astronotlarından Doug Hurley ile evli olan Karen Nyberg, kendisinin ve oğlunun, rızası dışında siyasi propagandaya alet edilmesinden rahatsızlık duyduğunu söylediği bir tweet attı. Görüntülerde Nyberg ve oğlu, Hurley'e veda ederken görülüyordu.

Trump'ın kampanya ekibiyse reklamdaki görüntülerin herkese açık kaynaklardan derlenerek oluşturulduğunu belirterek reklamı savundu. Bloomberg'in haberine göre NASA, videonun yüklenmesinden önce böyle bir reklam yapıldığından habersizdi.