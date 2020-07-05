ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ülkesindeki vakaların %99’unun zararsız olduğunu söyledi. Trump, bu yıl içinde aşı ya da tedaviye sahip olacaklarını da açıkladı.

Koronavirüsün en ağır şekilde görüldüğü ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri, hâlâ günlük olarak yüksek vaka sayıları açıklamaya devam ediyor. Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı verdikleri mücadele hakkında zaman zaman oldukça farklı söylemlerle karşımıza çıkıyor.

İşte Donald Trump’ın farklı söylemlerine bugün bir yenisi daha eklendi. ABD Başkanı, Bağımsızlık Günü için Beyaz Saray’da gerçekleşen törende COVID-19 hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Trump, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki vakalar hakkında da ilginç bir yorum yaptı.

'Vakaların %99'u zararsız':

Törende konuşan Donald Trump, koronavirüs hakkında “Çinden gelen virüsle sarsıldık” diyerek ABD’deki test sayısını açıkladı. Donald Trump, bugüne kadar ABD’de 40 milyon insana test yaptıklarını belirtti. Bunun ardındansa ABD’de görülen vakaların %99’unun ‘tamamen zararsız’ olduğunu ekledi. Donald Trump’ın açıklaması şu şekildeydi:

“Çin'den gelen bir virüsle sarsıldık. Ama çok gelişme kaydettik. Stratejimiz doğru ilerliyor. Çok şey öğrendik. Şu ana kadar yaklaşık 40 milyon kişiye test yaptık. Bunu yaparak vakaların yüzde 99'unun tamamen zararsız olduğunu gösterdik. Başka hiçbir ülkenin gösteremediği sonuçlar çünkü bizimki gibi test yapmıyorlar, sayı olarak değil kalite olarak.”

Açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Trump, ülkedeki koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları yürüten bilim insanlarının aksine farklı bir açıklama yaptı. Trump, koronavirüs tedavisine ya da aşısına yıl bitmeden çok önce sahip olacaklarını söyledi.

Daha önce de birçok farklı tartışmalı açıklamaya imza atan Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vakalarını düşürmek için daha az test yapma talimatı verdiğini belirtmişti. Bunun üzerine Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaysa Donald Trump’ın testleri azaltma konusunda ‘şaka yaptığı’ ifade edilmişti.