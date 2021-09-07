Zorlukların üstesinden gelerek bir efsane olmayı başarmış olan film serisi Matrix'in dördüncü filmi heyecanla beklenirken yeni görüntüler ortaya çıktı. Neo'yu Keanu Reeves'in oynadığını gördüğümüz görüntüler, insanın içini kıpır kıpır edecek türden. Söz konusu bilgilerle birlikte tam fragmanın perşembe günü yayınlanacağı kesinleşti.

Devasa bir hayran kitlesine sahip olan ve film sektörünü köklü şekilde etkilemiş bir seri olarak niteleyebileceğimiz Matrix, gerek internet alemine sıkça malzeme olmuş olan kırmızı ve mavi renkli haplarıyla gerek ana karakterinin film süresince gösterdiği gelişimle gerekse de çekim sırasında yaşanan aksaklıkların üstesinden gelebilmesiyle akıllara altın harflerle kazınmış durumda.

Her filmiyle beğenileri üzerine toplayan serinin, son filmi Matrix Resurrections ile izleyenlere ne sunacağı bir süredir merak konusuydu. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan birkaç görüntü ve kısa videolar, filmde neler olabileceğine dair detaylar sunuyor. Sinema dünyasını oldukça heyecanlandıran bu kısa videoların sunumu ise oldukça etkileyici.

Fragmanın fragmanını izlemek için önce bir seçim yapıyorsunuz:

WhatIsTheMatrix sitesinde yayınlanan görüntülere erişmek için akıllara kazınmış olan kırmızı ve mavi haptan birini seçmeniz gerekiyor. Seçiminiz sonucunda birbirinden farklı görüntüler gösterilse de biri bittiğinde diğerini de izleyebiliyorsunuz. Bu farklı görüntülerin ortak noktası ise tam fragmanın 2 gün sonra, yani perşembe günü gösterileceğini söylemeleri. Ayrıca görüntülerin gösterilmesinden önce güncel saatin söylenmesinin oldukça iyi bir detay olduğunu söylememiz gerek.

Görüntülere baktığımızda Neo karakterini Keanu Reeves’in canlandırdığını görüyoruz. Görüntülerde Keanu Reeves dışında, yine Matrix filmlerinden aşina olduğumuz Carrie-Anne Moss ve Yahya Abdul-Mateen II’yi görebiliyoruz.

Tam fragman yayınlanana kadar bu görüntüler üzerinden yorum yapmak doğru olmayacak olsa da söz konusu görüntülerin fragman öncesi heyecan yaratmak için oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Matrix Resurrections’dan sizin beklentileriniz neler? Yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.