ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olayda timsahı yakından görüntülemek için kullanılan bir drone, olması gerekenden fazla yaklaşınca timsahın hedefi haline geldi. Timsahın drone yediği anlara ait video viral hale geldi.

ABD'nin Florida eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Bir grup insan, Everglades isimli sulak alında bir timsahı yakından görüntülemek isterken kullandığı drone'u, timsahın bir seferlik öğünü haline getirdi. Başta TikTok olmak üzere sosyal medyada viral hale gelen o anlar, kimi kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Peki nasıl oldu da bir timsah, drone yedi?

Bir grup oldukları anlaşılan kişiler, timsahı yakından görüntülemek için drone uçurmaya karar vermişlerdi. Bu drone, timsahın çok yakınına yanaşınca hedef haline geldi. Ani bir hamle ile drone'u dişleyen timsah, hava aracını birkaç ısırık darbesiyle paramparça etti. İnternete düşen görüntülerde delinen pilden çıkan dumanlar da dikkatlerden kaçmadı.

Timsahın drone yemesi, şikayet konusu oldu

Videonun viral hale gelmesi, ABD'de yeni bir tartışma başlattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, drone'un plastik parçaları ile bataryasının timsaha zarar verebileceğini ileri sürdüler. Hatta bazı kullanıcılar, konuyla ilgili olarak harekete geçeceklerini ve şikayette bulunacaklarını açıkladılar. Ancak videonun internete düşmesini sağlayan kullanıcılar, bunun kasıtlı bir girişim olmadığını, amaçlarının timsahı rahatsız etmek değil, yakından görüntülemek olduğunu söylüyorlar.

ABD'li yetkililer, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Haliyle drone yiyen timsahın ne durumda olduğuna dair herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

İşte timsahın drone yediği o anlar