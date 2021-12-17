DSÖ, Hindistan'da Üretilen 'Covavax' Aşısına Onay Verdi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre Hindistan'da üretilen 'Covavax' aşısına acil kullanım onayı verildi. Bu onay, Covavax'ı DSÖ'den onay alan dokuzuncu aşı yaptı.

COVID-19 hastalığı yaklaşık 2 yıldır hayatımızda bulunuyor. Bu korkutucu salgın hâlen her gün binlerce insanın ölümüne yol açıyor. Üstelik salgının etkileri anca azalmaya başlamışken, yeni ortaya çıkan Omicron varyantı da salgın ile ilgili endişeleri artırarak insanların daha da korkmasına sebep oluyor. İşte bu yüzden de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi yerlerde bulunan uzmanlar, aşı olmanın hâlen virüse karşı en iyi korunma yolu olduğunu belirtiyor.

Şimdi de Dünya Sağlık Örgütü yaptığı yeni bir açıklamayla bir COVID-19 aşısına daha onay verdiğini duyurdu. Açıklamalara göre Hindistan’da yeni tip koronavirüse karşı üretilen ve Covavax ismi verilen aşıya ‘acil kullanım onayı’ verildi. Verilen bu onay, Covavax’ı DSÖ tarafından onay alan dokuzuncu aşı yaptı.

Covavax, onay alan dokuzuncu aşı oldu



Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün yaptığı açıklamalarda, ABD’li ilaç şirketi ‘Novavax’ın lisansı altında Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen Covovax, diğer adıyla ‘NVX-CoV2373’ isimli aşıya acil kullanım onayı verildiğini duyurdu. Buna ek olarak yapılan açıklamalarda daha fazla insanın aşılanması gerektiği ve düşük gelirli ülkelerin aşılamasına yönelik çabaların artırılması gerektiği de vurgulandı.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao da verilen bu onay kararıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Omicron gibi yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam etse de aşıların hâlen ağır hastalıklara ve COVID-19 kaynaklı ölümlere karşı en etkili silah olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Onay verilen bu aşının, aşılama oranı %10 civarlarında olan düşük gelirli ülkelere gönderilmesi öncelikli amacımız olacaktır. Bu ülkelerdeki insanların aşılanması salgının gidişatı için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu kararla birlikte DSÖ’nün onay verdiği aşıların sayısı 9’a yükselmiş oldu. Cenevre merkezli örgüt ilk olarak Aralık 2020’de Pfizer/BioNTech aşısına onay vermişti. Bunun dışında da AstraZeneca, Moderna, Jannsen, Sinopharm ve Sinovac gibi aşılara da onay vermişti. Ayrıca DSÖ, geçtiğimiz kasım ayı başında Covaxin isimli bir Hindistan aşısına da acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştu.