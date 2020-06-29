Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsle mücadeleyi değerlendirdiği bir toplantıda korkutan açıklamalarda bulundu. Salgının hızlandığını belirten Ghebreyesus, mevcut ortam ve koşullarda en kötüyü henüz görmediğimizi söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün Cenevre'deki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı ve gündeme dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomilerini yeniden açan birçok ülkede COVID-19 vakalarının yeniden dirilmeye başladığını söyleyen Ghebreyesus, birçok ülke küresel düzeyde ilerleme kaydetmesine rağmen pandeminin aslında hızlandığını belirtti. DSÖ Başkanı, açıklamasının devamında “Hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Hepimiz hayatlarımızla uğraşmak istiyoruz ama zor gerçek şu ki bu bitmek üzere bile değil” ifadelerini kullandı.

Amerika kıtasında yeni vakalar hızla artıyor:

John Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre virüs, dünya çapında 10,1 milyondan daha fazla insana bulaştı ve şimdiye kadar 502.000’den fazla kişiyi öldürdü. DSÖ tarafından yayınlanan verilere göreyse geçtiğimiz pazar günü yeni vakaların %60’ından fazlası, Amerika kıtasındaki ülkelerden geldi.

Geçtiğimiz pazar günü DSÖ’ye 189.077 yeni koronavirüs vakası bildirilmişti. Bu vakaların %23’ünden fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nden gelirken aynı gün içerisinde ABD’den daha fazla vaka bildiren tek ülke Brezilya oldu.

ABD, işletmeleri yeniden açtıktan ve ülkenin büyük alanlarındaki kısıtlamaları hafiflettikten sonra enfeksiyonun yeniden canlandığı ülkelerin başında geliyor. Birçok eyalette yeni vaka sayılarının yükseldiği ülkede, neredeyse her gün yeni bir rekor kırılıyor. Florida, Teksas, Kaliforniya ve Arizona, geçtiğimiz hafta rekor sayıda yeni vaka bildiren eyaletlerde yalnızca birkaçı.

DSÖ Başkanı, ülkelerin virüse karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyor:

Başkan Ghebreyesus, her geçen gün artan vaka sayıları karşısında virüsü kapsamlı bir şekilde test etmeye, enfeksiyonları araştırmaya, maruz kalmış olabilecek kişileri tespit etmeye, enfekte olmuş insanları izole etmeye ve tedavi geliştirmeye devam etme stratejisinin hayat kurtaracağını söylüyor.

Japonya’nın hayatı korumak ve toplumun en savunmasız üyelerini korumak konusunda özellikle iyi bir iş çıkardığını da sözlerine ekleyen Ghebreyesus, virüsle mücadele konusunda bir başka başarılı örnek olarak Güney Kore’yi gösterdi. DSÖ Başkanı’na göre ülkelerin, virüsle mücadeledeki deneyimlerini birbirlerine öğretmek için bir araya gelmesi gerekiyor.

‘Küresel dayanışma eksikliğinin’ küresel çapta bir yanıtı engellediğini vurgulayan DSÖ Başkanı, konuşmasını “En kötüsünü henüz görmedik. Bunu söylediğim için üzgünüm ancak bu tür bir ortam ve koşulla en kötüsünden korkuyoruz. Bu yüzden eylemlerimizi bir araya getirmeli ve bu tehlikeli virüsle birlikte savaşmalıyız” sözleriyle noktaladı.