Covid-19 Acil Tedavisinde Kullanılan Remdesivir'in Fiyatı

Koronavirüs tedavisinde etkili olmadığı kanıtlansa da küresel sağlık krizi nedeniyle dünyanın çoğu yerinde araştırılan Remdesivir isimli ilacın, ABD ve diğer ülkelerdeki fiyatı açıklandı. Üretici firma Gilead Sciences, Remdesivir'in ABD’deki fiyatının 3 bin 120 dolar, ABD dışındaki ülkeler için geçerli olacak yurt dışı fiyatının ise 2 bin 340 dolar olduğunu duyurdu.

Koronavirüs salgını başladığından beri en çok tartışılan konulardan biri de vakaların tedavisinde kullanılan ilaçlar oldu. Covid-19'un tedavisi için daha önce üretilen, farklı hastalıklar için kullanımda olan Remdesivir isimli ilaç ise tartışmaların odağında yer alıyor. Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü Remdesivir'in etkili olmadığını açıklamıştı. ABD'deki bazı şirket ve resmi kuruluşlar ise Remdesivir'in etkili olduğu savını ortaya atıyorlar. Remdesivir'e ilişkin mevcut durumda ise ilacın koronavirüse karşı etkisi olduğu net şekilde kanıtlanmış değil; hatta son çalışmalar bir etkisi olmadığı yönünde.

Tüm bu tartışmalara rağmen dünyanın en büyük ilaç otoritelerinden olan; ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Remdesivir'in sadece acil durum tedavilerinde kullanılmasına onay verdi. Remdesivir'in üreticisi olan ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, ilacın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Remdesivir’in bir kürü ABD dışında 2.340 dolar (yaklaşık 16 bin TL) iken ABD’de 3.120 dolar (yaklaşık 21 bin TL):

ABD’nin dışında Japonya ve Güney Kore de Remdesivir’in koronavirüsün tedavisi sırasında acil durumlarda kullanılması için ilacı onayladı. Remdesivir’in acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesine rağmen ilaç konusunda tartışmalar devam ediyor. Salgın sırasında yapılan bazı araştırmalar, ilacın koronavirüs hastalarının hastanede yatma süresini kısalttığını gösteriyor. Bazı bilim insanları ise ilacın koronavirüse karşı yeteri kadar etkili olmadığını düşünüyorlar.

Remdesivir’in koronavirüs tedavisindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, ilaç şirketi Gilead Sciences, koronavirüs salgını sırasında değerini epey artırdı. 2020 başından bu yana Gilead Sciences’ın ABD borsaların işlem gören hisseleri yüzde 15 oranında değer kazandı.