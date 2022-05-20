DSÖ'den Maymun Çiçeği Virüsü İçin Acil Toplantı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son günlerde birçok ülkede görülmeye başlayan maymun çiçeği virüsü için acil toplanma kararı aldı.

Tüm dünya COVID-19 salgınının etkilerini yeni yeni atlatmaya başlamışken geçtiğimiz günlerde ‘Maymun Çiçeği’ isimli bir hastalık gündeme oturmuştu. Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz bu virüsün, dünya çapında yayılmaya başladığı ve ölümcül olabildiği ifade edilmişti.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere bugün gelen haberlerde, vakalarda %0-11 ölüm oranına sahip olduğu ifade edilen maymun çiçeği virüsünün Kanada, İsveç, İtalya ve Belçika’da da görüldüğü aktarılmıştı. Şimdi ise insanları korkutmaya başlayan bu virüs hakkında önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden acil toplantı kararı

Gelen haberlere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da 100’den fazla olası maymun çiçeği vakasının ortaya çıkması nedeniyle acil toplanma kararı aldı. Toplanacak komitenin COVID pandemisinde uygulanan ‘Halk Sağlığı Acil Durumu’ ilan etme yetkisinin olmadığı da ifade edildi. Daha önce gelen açıklamalarda da uzmanlar, virüs için endişelenilmemesi gerektiğini ve hastalığın COVID gibi bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini aktarmıştı.

Birçok ülkede görülmeye başlayan maymun çiçeği hastalığı, bir kişinin virüsle temas etmiş bir hayvan, insan veya maddeye temas etmesiyle bulaşıyor. Bunun yanı sıra hastalığın; ateş, baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve deri döküntüsü gibi belirtilere sahip olduğu ifade ediliyor.